16 Haziran - 22 Haziran İkizler Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu hafta ev ve aile hayatında bir rüzgar estireceğin kesin gibi görünüyor. Mars'ın bu alanı ziyaret etmesiyle birlikte, evle ilgili konular adeta bir roketin ivmesiyle hız kazanabilir. Belki bir taşınma süreci, belki bir ev tadilatı ya da aileyle ilgili yeni planlar... Kim bilir? Ancak bu süreçte detaylara dikkat etmen ve her şeyi titizlikle ele alman gerektiğini unutma.

Kariyer hedeflerin konusunda ise, Güneş ile Chiron'un olumlu açısı sana cesaret ve öz güven aşılayacak. Bu hafta, belki de uzun zamandır hayalini kurduğun iş teklifini alabilirsin. Ya da belki de kariyerinde yeni bir sayfa açma fırsatı yakalarsın. Bu hafta, kariyerinde yeni bir adım atmak için mükemmel bir zaman olabilir. Bu dönemde, kendi yeteneklerine ve becerilerine güvenmen gerekiyor. Unutma, senin için her şey mümkün! Bu hafta, hayatının her alanında ilerlemeye açık ol ve fırsatları kaçırma! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…