Temmuz Boğa Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Bu ay sağlığınız için yapabileceğiniz en önemli adım sakin kalmak. Uranüs’ün burcunuzdan çıkışıyla üzerinizdeki baskı hafifliyor olabilir ama bu da bir boşluk hissi yaratabilir. Mars Başak burcundayken fiziksel olarak enerjiniz yüksek olacak ancak sindirim sisteminize dikkat etmeniz gerekebilir. Sağlıklı bir ay olmasını diliyoruz.