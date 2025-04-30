Mayıs Boğa Burcu Aylık Para Burç Yorumu

Biliyoruz ki Boğa burçları için para her zaman önemli çok önemli ancak bu ay çok daha önemli olacak! Çünkü hem Güneş hem Uranüs sizin kazanç evinizde olacak.

Güneş-Uranüs etkisiyle finansal sürprizler olabilir: aniden para gelebilir ya da yeni bir gelir kapısı açılabilir. Ama dikkat: riskli yatırımlar da aynı derecede dalgalı olabilir.

24–27 Mayıs civarı, Merkür ve Güneş’in Plüton’la uyumlu açıları iş yerinde güçlü konuşmalar, sunumlar, anlaşmalar ve ikna kabiliyeti kazandırıyor.

30 Mayıs Güneş-Merkür kavuşumu, parasal konularda netleşme, yeni kararlar ve sözleşmelere işaret edebilir.