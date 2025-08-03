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4 Ağustos - 10 Ağustos Boğa Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
4 - 10 Ağustos 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 4 Ağustos - 10 Ağustos haftası Boğa ve yükselen Boğa burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 4 Ağustos - 10 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta senin için oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. Merkür'deki enerjik hareketlilik, geçmişte reddettiğin bir iş teklifinin yeniden karşına çıkma olasılığını artırıyor. Ancak bu sefer, daha önce yaşadığın deneyimler sayesinde, teklifin detaylarını daha iyi anlayacak ve ne istediğini daha net bir şekilde ifade edebileceksin.

Yönetici figürlerle yapacağın görüşmelerde dikkatli olman gerektiğini unutma. Güneş ile Jüpiter arasındaki kare açı, küçük detayların büyük sorunlara dönüşme riskini beraberinde getiriyor. Bu durumda en doğru yol, alçak gönüllülüğü elden bırakmamak ve dengeyi bulmak olacak. Kendini ezdirmeden, duruşunu koruyarak bu süreci yönetebilirsin.

Bu hafta Kova burcundaki Dolunay ise iş hayatında büyük bir değişimi müjdeliyor. Bu değişim, bir projenin tamamlanması, beklediğin terfi ya da iş hayatında yeni bir yön belirlemek şeklinde olabilir. Eğer teknoloji, medya, eğitim ya da kamuya açık alanlarda çalışıyorsan, bu dönemde görünürlüğün artacak gibi duruyor. Ancak unutma, bu dönemde duygusal tepkilerden ziyade mantıklı ve akılcı bir duruş sergilemek önemli. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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