28 Nisan - 4 Mayıs Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta romantik ilişkilerin konusunda bazı beklenmeyen gelişmeler yaşayabilirsin. Hiç beklenmedik bir yakınlaşma ile kalbinin ritminin değiştiğini hissedebilirsin. Dahası derin bir aşka yelken açıp hayatın tüm renklerinin daha canlı olduğu bir süreci başlatabilirsin.

Tam da bu noktada burcunda meydana gelen Güneş Tutulması'nın enerjisinden olsa gerek seni aşka düşüren kişi aslında pek yakınında yer alan bir dost olabilir. Bu kişi, hayatında uzun süredir var olsa da duygularını yeni yeni anlamaya başlamış olabilirsin. Tabii hislerini kendine bile henüz açmış da olabilirsin. Görünen o ki artık korkularını ardında bırakmalı, kalbinin rehberliğine güvenmeli ve aşka kapılarını aralamalısın. Aşk, seni sıcacık bir kucaklamayla karşılamaya hazır. Yazın sıcağı yavaş yavaş hayatımıza etki ederken aşkın taze bir enerjiyle hayatını güzelleştirmesine de izin ver. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…