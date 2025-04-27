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28 Nisan - 4 Mayıs Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
Invalid Date, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşkla imtihanını ve 28 Nisan - 4 Mayıs haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 28 Nisan - 4 Mayıs haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta romantik ilişkilerin konusunda bazı beklenmeyen gelişmeler yaşayabilirsin. Hiç beklenmedik bir yakınlaşma ile kalbinin ritminin değiştiğini hissedebilirsin. Dahası derin bir aşka yelken açıp hayatın tüm renklerinin daha canlı olduğu bir süreci başlatabilirsin.

Tam da bu noktada burcunda meydana gelen Güneş Tutulması'nın enerjisinden olsa gerek seni aşka düşüren kişi aslında pek yakınında yer alan bir dost olabilir. Bu kişi, hayatında uzun süredir var olsa da duygularını yeni yeni anlamaya başlamış olabilirsin. Tabii hislerini kendine bile henüz açmış da olabilirsin. Görünen o ki artık korkularını ardında bırakmalı, kalbinin rehberliğine güvenmeli ve aşka kapılarını aralamalısın. Aşk, seni sıcacık bir kucaklamayla karşılamaya hazır. Yazın sıcağı yavaş yavaş hayatımıza etki ederken aşkın taze bir enerjiyle hayatını güzelleştirmesine de izin ver. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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