21 Temmuz - 27 Temmuz Boğa Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta senin için ev hayatı ve ailevi sorumluluklar ön plana çıkıyor. Güneş, kükreyen Aslan burcuna adımını atıyor ve bu durum, evindeki düzeni yeniden gözden geçirmen gerektiğini işaret ediyor. Belki de artık yeni bir eve taşınma vaktin gelmiştir, kim bilir?

Hafta ortasında ise Uranüs ile Güneş arasında oluşan altmışlık açı, seni alışılmışın dışında kararlar almaya yönlendirebilir. Bu kararlar, ev hayatına dair köklü değişiklikler getirebilir ve bu değişiklikler, cüzdanını biraz zorlayabilir.

Neyse ki beklenmedik harcamalarla karşılaşsan bile, bu hafta senin için maddi açıdan endişelenmeye gerek yok. Belki evden yürütülebilecek bir iş fikri aklına gelir, belki ailenle birlikte yapabileceğin bir yatırım fırsatı çıkar karşına. Güneş ile Satürn arasındaki üçgen açı, ayağını sağlam basan ve geleceğini düşünen kararlar almanı sağlayacak. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…