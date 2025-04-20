21 Nisan - 27 Nisan Boğa Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta son derece güçlü, hevesli ve savaşçı bir ruh hali içerisinde olacaksın. Haftanın son günü burcunda gerçekleşecek Yeni Ay, maddi konulara odaklanmana yardımcı olacak. Böylece mücadele edecek ve her adımı kazanmak için atacaksın.

Bir yandan da Venüs'ün burcundaki hareketiyle yeni bir para kazanma döngünü başlatacaksın. Yolunu açacak güçlü astrolojik etkilerle ilerlemen kolay olacak belli ki. İşte tüm bu enerjiler doğrultusunda bu hafta iş hayatında para kazanmaya odaklanmalısın. Hatta daha fazlasını elde etmek için durmaksızın çalışmalı ve hedeflerini de büyütmelisin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun...