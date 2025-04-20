21 Nisan - 27 Nisan Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta her zamankinden mücadeleci, hırslı ve kazanma odaklı olacaksın. Zira, haftanın son günü burcunda meydana gelecek Yeni Ay’ın yükselişi maddi konulara odaklanmanı sağlayacaktır. Öte yandan Venüs'ün burcundaki ilerleyişi de para kazanma döngünü etkileyecek, yolunu açacaktır. İşte bu noktada gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz ki kârlı bir hafta seni bekliyor. İş hayatında kariyer ve hedeflerin ötesinde para kazanmaya odaklanmalısın. Daha fazlasını istemeli, elde etmek için ise rakip tanımamalı ve bir an bile durmamalısın.

Bu son derece canlı ve hareketli geçecek hafta boyunca bedensel anlamda ise sağlığına dikkat etmelisin. Yeni Ay’ın yüksek enerjisi ve heyecanı ile bedensel yorgunlukları göz ardı edebilir, yorgunluğunu ise ancak hafta sonu fark edebilirsin. Bu yüzden arada bir de olsa kendine odaklanmalı, bedensel bakımını ihmal etmemelisin. Masaj, detoks ve spor aktiviteleri ile güçlenmeli bu sayede ise sağlığını korumalısın.

Baştan söyledik, bu hafta kazanacaksın! Tabii aşk söz konusu olduğunda da bu durum geçerli olacak. İlişkideki sorunları çözüp birlikteliğini sağlam temellere oturtacak, sıkı sıkıya bağlanacaksın. Artık evliliğe ya da çocuk sahibi olma fikrine bir adım daha yakınsın. Peki, ya bekarlar? Yeni bir aşk ve heyecan seni bekliyor. Bu hafta sosyalleşmeli ve onunla tanışmalısın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…