2 Haziran - 8 Haziran Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta senin için oldukça hareketli ve heyecan verici geçecek gibi görünüyor. Gökyüzündeki yıldızların konumlarına göre, Merkür ve Jüpiter'in burcunda bir araya gelmesiyle, finansal konularda adeta bir altın çağı yaşıyor olacaksın. Bu kavuşum, parasal konularda fırsatların ve kazançların kapısını sonuna kadar aralıyor. Yatırım yapmayı düşünüyorsan, bu hafta bu planlarını hayata geçirmek için mükemmel bir fırsata dönüşebilir.

Yatırım planların kadar girişimlerin konusunda da başarı elde edeceksin! Jüpiter, sürpriz gelişmeler ve fırsatlar kadar yaratıcı fikirlerinden güç almanı da sağlayacak. Sakın vakit kaybetme, paranı katlayacak ve kariyerinde zirveye oturmanı sağlayacak girişimlerle hedefine ulaşacaksın.

Aşk hayatına gelecek olursak, Venüs'ün burcuna girişiyle birlikte, kendine olan güveninin tavan yapacak. Kendini daha öz güvenli ve çekici hissedeceğin bu dönemde, aşkta da şans senden yana olacak. Böylece çevrendeki insanları etkileme gücün artacak ve çekiciliğinle herkesi büyüleyeceksin. Görünen o ki bu hafta sonuna kadar bekar Boğa burçlarının kalbi derin bir aşk ve tutku ile dolacak! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…