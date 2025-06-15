16 Haziran - 22 Haziran Boğa Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta içindeki yaratıcı enerjiyi coşturmanın ve sanatsal yeteneklerini dünyaya sergilemenin tam zamanı. Mars'ın aşk ve ilham evini harekete geçirmesiyle, cesur adımlar atmayı ve risk almayı daha çok seveceğin bir döneme giriş yapıyorsun.

Bu hafta, maddi konularda bile gözünü kırpmadan risk alabilir, kaybetme korkusunu bir kenara bırakabilirsin. Ancak, her şeyin ışıltılı ve cazip göründüğü bu dönemde, Jüpiter ve Neptün arasındaki gerginliği göz ardı etmemen gerekiyor. Bu, sosyal çevrenden gelen önerilere karşı biraz daha dikkatli olman gerektiği anlamına geliyor. Unutma, her parlak görünen fikir, altın değildir ve bazen yanıltıcı olabilirler.

Risk almayı sevdiğin para ve kariyer konularında, dışarıdan gelen önerilere değil, kendi iç sesine ve fikirlerine odaklanmanın senin için daha iyi olacağı bir dönemdesin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…