12 Mayıs - 18 Mayıs Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta seni neler bekliyor neler... Güneş, bu hafta Uranüs ile burcunda muhteşem bir dansa başlıyor. Bu kozmik buluşma, kariyerinde beklenmedik ve sıra dışı bir fırsatın kapını çalmasına neden olabilir. Kim bilir, belki de bu ani değişim, seni uzun vadeli kazançlara taşıyacak bir yolculuğun başlangıcı olabilir.

Öte yandan haftanın sonlarına doğru ise Jüpiter, İkizler burcunda bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculuk sırasında kendini yeni bir çevreye adapte olurken bulabilirsin. Sosyal çevreni genişletmek ve yeni insanlarla tanışmak için mükemmel bir hafta. Zira bu sayede networking fırsatları da kapını çalabilir. Yeni insanlarla tanışmak, yeni fikirler edinmek ve yeni deneyimler kazanmak için hayata karışmalısın.

Aşk hayatına gelecek olursak, Akrep Dolunayından söz etmemiz şart! Bu dolunay, ikili ilişkilerinde derin bağları sorgulamana neden olabilir. Belki de bu, seni dönüştüren bir yüzleşmeye de dönüşebilir. İlişkilerindeki durumları gözden geçirme ve daha derin bir anlayış kazanma zamanı geldi. Ama eğer bekarsan, içindeki güçlü duygulara tutunup flört edebilir ve aşkı aramaya başlayabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…