Temmuz Başak Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Mars’ın burcunuzda ilerlemesi hem fiziksel hem de zihinsel olarak sizi aktif tutuyor ama aynı zamanda gerginliğe de açık hale getiriyor. Aşırı tempolu olmak, detaylara fazlaca takılmak baş ağrısı, mide sorunları ya da kas ağrılarına neden olabilir.