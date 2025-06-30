Temmuz Başak Burcu Aylık Para Burç Yorumu

Finansal anlamda hızlı kararlar almaktan kaçınmanız gereken bir dönem. Uranüs’ün İkizler’e geçişiyle birlikte kariyerinizde ani değişimler, pozisyon değişiklikleri ya da yöneticilerle ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Bu durum, gelir dengenizi de etkileyebilir. 24 Temmuz’daki Aslan yeni ayı daha çok perde arkasında yürüyen finansal süreçlere dikkat çekiyor: gizli harcamalar, unutulan borçlar ya da ihmal edilen bir yatırım konusu gündeme gelebilir. Merkür retrosu nedeniyle 17 Temmuz sonrası büyük alım satımlardan, sözleşmelerden ve dijital işlemlerden kaçınmanızda fayda var.