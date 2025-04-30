Mayıs Başak Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Ayın ilk yarısında zihinsel anlamda kendinizi aşırı yorgun hissedebilirsiniz. Özellikle 12 Mayıs Dolunayı, konuşma/iletişim alanlarında baskı yaratabilir. Bu da baş-boyun bölgesinde gerginlik ve sinir sistemi hassasiyetine yol açabilir.

Güneş-Uranüs etkisiyle (17–18 Mayıs) ani gerilimler, kas spazmları ya da sindirim sistemine bağlı rahatsızlıklar olabilir. Bu nedenle dikkatli ve sakin olmakta fayda var.

Ayın son haftasında ise enerjinizi daha yüksek hissedeceksiniz. Keyifli bir ay diliyorum.