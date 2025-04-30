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Mayıs Başak Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
Mayıs 2025, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Başak ve yükselen Başak burçlarının Mayıs ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Mayıs ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Ayın ilk yarısında zihinsel anlamda kendinizi aşırı yorgun hissedebilirsiniz. Özellikle 12 Mayıs Dolunayı, konuşma/iletişim alanlarında baskı yaratabilir. Bu da baş-boyun bölgesinde gerginlik ve sinir sistemi hassasiyetine yol açabilir.

Güneş-Uranüs etkisiyle (17–18 Mayıs) ani gerilimler, kas spazmları ya da sindirim sistemine bağlı rahatsızlıklar olabilir. Bu nedenle dikkatli ve sakin olmakta fayda var.

Ayın son haftasında ise enerjinizi daha yüksek hissedeceksiniz. Keyifli bir ay diliyorum.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
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