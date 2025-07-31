Ağustos Başak Burcu Aylık Para Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu ayın ilk yarısında, tam olarak 9 Ağustos'ta gerçekleşen Kova Dolunayı'nın enerjisiyle adeta bir dönüşüm yaşayacaksın. Bu dönüşüm, iş hayatında ya da günlük rutinlerinde beklenmedik ve belki de heyecan verici değişim rüzgarları estirecek.

Belki de uzun zamandır üzerinde çalıştığın ve bir türlü tamamlanamayan projelerin sona ermesi, belki de ekip içinde yaşanacak bir ayrılık ya da yeni bir çalışma arkadaşıyla yepyeni bir yolculuğa çıkmanın kararı gibi durumlarla karşılaşabilirsin. Bu dönemde her ne olursa olsun, değişimin rüzgarlarına kapılmaya hazır ol!

Bir diğer önemli astrolojik olay ise 11 Ağustos'ta sona eren Merkür retrosu. Bu dönemin sona ermesiyle birlikte, zihinsel berraklık kazanacak ve belki de uzun zamandır kafanı karıştıran, bulanıklaştıran düşüncelerden arınacaksın. İşte şimdi, iş yerindeki iletişimde yaşadığın eski karışıklıklar, belki de anlaşılmaz görünen durumlar yerini net düşüncelere ve açık iletişime bırakabilir. Yani düğümler sonunda çözülebilir! Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…