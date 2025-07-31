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Ağustos Başak Burcu Aylık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
Ağustos 2025, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Gökyüzü Ağustos ayında bir hayli hareketli! Başak ve yükselen Başak burçları Ağustos ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Ağustos ayı nasıl geçecek? Bu ay Başak ve yükselen Başak burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu aylık burç yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu ayın ilk yarısında, 9 Ağustos'ta gerçekleşen Kova Dolunayı'nın etkisini derinden hissedeceksin. İş hayatında ya da günlük rutinlerinde beklenmedik bir değişim rüzgarları estirebilir. Yarım kalmış projelerin tamamlanması, ekip içinde yaşanacak bir ayrılık ya da yeni bir çalışma arkadaşıyla yol almanın kararı gibi durumlarla karşılaşabilirsin.

11 Ağustos'ta sona eren Merkür retrosunun ardından zihinsel berraklık kazanıyorsun. İşte şimdi iş yerindeki iletişimde yaşadığın eski karışıklıklar, bulanık görüşler yerini net düşüncelere bırakabilir.

22 Ağustos'ta burcunda gerçekleşen Yeni Ay ise seni tamamen merkeze alıyor. Evren, yeni başlangıçlar için sana kırmızı halıyı seriyor. Hayatına yeni bir yön verebilir, fiziksel görünümünden yaşam amacına kadar her şeyi baştan sona gözden geçirebilirsin. Sosyal hayatta daha dikkat çekici olacak, liderlik vasıflarını ortaya koyacak ve projelerde öne çıkacak bir dönem başlıyor. Belki de sosyal bir davet zinciri başlatmanın tam zamanı.

Aşk hayatındaysa gizemli ama tatlı bir hareketlilik seni bekliyor. Venüs'ün 25 Ağustos'ta Aslan burcuna geçişiyle, bastırdığın duygular hafif hafif yüzeye çıkabilir. Gizli hayranlıklar ya da platonik aşkların açığa çıkması mümkün. Tabii halihazırda bir ilişkinin içindeysen, partnerinle daha derin bağlar kurma, duygulara kelime bulma ve birlikte geleceği konuşma zamanı başlıyor. Belli ki bu ayın enerjisi, aşk hayatında yeni bir sayfa açman için sana yardımcı olacak. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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