5 Mayıs - 11 Mayıs Başak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu hafta gökyüzü seni yüceltmeye hazır desek yeridir! Merkür ve Jüpiter’in dansı, yaratıcılığını ve hobilerini paraya dönüştürme fırsatını ayağına getiriyor. Belki de el becerilerini kullanarak bir şeyler üretme, yazılarını, resimlerini ya da müziğini satarak ek gelir elde etme zamanı gelmiştir. Kariyerinde de yaratıcılığını konuşturman seni bir adım öne çıkarabilir.

Tam da bu noktada iş hayatında sıradanlıktan sıkıldıysan, 10 Mayıs'ı bekle! Bu tarihte Merkür’ün Boğa burcuna geçişiyle birlikte, finansal durumunu daha sağlam bir zemine oturtma fırsatı bulabilirsin. Özellikle yeni bir iş kurmak, mevcut işinden ve sektöründen bambaşka bir yöne yönelmek ve hobilerini kazanca dönüştürerek hayattan aldığın keyfi artırmak gündeminde yer alabilir.

Aşk hayatında ise Venüs ve Plüton'un güçlü etkileşimi karizmanı ve çekiciliğini artıracaktır. Bu etki, yeni bir aşkın kapını çalmasına ya da eski bir aşkın yeniden hayatına dönmesine neden olabilir. Tutkulu ama kontrol altında bir aşk seni bekliyor... Tabii kontrolü elinden bırakmaya hazır olursan, o zaman başka! Şimdiden söyleyelim bunu başarırsan, aşktan alacağın tatmin ve heyecan da artacaktır. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…