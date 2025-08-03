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4 Ağustos - 10 Ağustos Başak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
4 - 10 Ağustos 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 4 Ağustos - 10 Ağustos haftası Başak ve yükselen Başak burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 4 Ağustos - 10 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta yönetici gezegenin Merkür, Aslan burcunda boy gösteriyor ve bu durum seni bilinçaltının gizemli ve karmaşık labirentlerine bir yolculuğa çıkarıyor. Belki de unuttuğun bazı olaylar, kulisler ya da tamamlanmamış işler yeniden gündeme gelebilir. Bu, eski defterlerin yeniden açıldığı ve geçmişin hayaletlerinin seni ziyaret ettiği bir dönem olacak.

Çalışma ortamında eski meselelerin yeniden canlanabileceği bir dönemdesin. Bu, ofis koridorlarında eski dedikoduların yeniden dolaşmaya başladığı, geçmişte kalan konuların yeniden masaya yatırıldığı bir zaman dilimi olabilir. Güneş ile Jüpiter karesi, iş yükünü abartmaman konusunda seni uyarıyor. Belki de biraz durup, çevrene ve kendine biraz zaman ayırman gerekiyor.

Bu arada Kova Dolunayı da iş hayatın ve günlük düzenin üzerinde bir etki bırakacak gibi görünüyor. Çalışma arkadaşlarınla ilgili farkındalıkların artabilir ve belki de işten ayrılmak ya da görev değişikliği gündeme gelebilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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