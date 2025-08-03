4 Ağustos - 10 Ağustos Başak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu hafta yönetici gezegenin Merkür, Aslan burcunda boy gösteriyor ve bu durum seni bilinçaltının gizemli ve karmaşık labirentlerine bir yolculuğa çıkarıyor. Belki de unuttuğun bazı olaylar, kulisler ya da tamamlanmamış işler yeniden gündeme gelebilir. Bu, eski defterlerin yeniden açıldığı ve geçmişin hayaletlerinin seni ziyaret ettiği bir dönem olacak.

Çalışma ortamında eski meselelerin yeniden canlanabileceği bir dönemdesin. Bu, ofis koridorlarında eski dedikoduların yeniden dolaşmaya başladığı, geçmişte kalan konuların yeniden masaya yatırıldığı bir zaman dilimi olabilir. Güneş ile Jüpiter karesi, iş yükünü abartmaman konusunda seni uyarıyor. Belki de biraz durup, çevrene ve kendine biraz zaman ayırman gerekiyor.

Bu arada Kova Dolunayı da iş hayatın ve günlük düzenin üzerinde bir etki bırakacak gibi görünüyor. Çalışma arkadaşlarınla ilgili farkındalıkların artabilir ve belki de işten ayrılmak ya da görev değişikliği gündeme gelebilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…