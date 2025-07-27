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28 Temmuz - 3 Ağustos Başak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
28 Temmuz 2025 - 3 Ağustos 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 28 Temmuz - 3 Ağustos haftası Başak ve yükselen Başak burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 28 Temmuz - 3 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta senin için adeta bir enerji fırtınası olacak. Mars'ın kariyer evindeki hareketi, seni yeni başarılara doğru itecek ve adeta bir dönüm noktası olacak. İş hayatında detaylara dikkat etmeyi gerektiren işlerde, Mars'ın verdiği bu enerjiyle birlikte başarı merdivenlerini adeta uçarcasına tırmanabilirsin.

Haftanın ilerleyen günlerinde ise Jüpiter'in Mars ile kurduğu olumlu bağlantı, işlerindeki bereketin artmasına yardımcı olacak. Bu güçlü bağlantı sayesinde, girişimlerin daha da büyüyecek ve seni yeni fırsatların kapısına kadar götürecek.

Bu enerji fırtınasıyla birlikte, yöneticilerinin dikkatini çekmek ve yeni görevler almak senin için çocuk oyuncağı olacak. Ancak bu süreçte her şeyi kontrol altında tutma ihtiyacına kapılmamalısın. Unutma ki, bazen bazı şeyleri serbest bırakmak, onların daha da büyümesini sağlar. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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