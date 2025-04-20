21 Nisan - 27 Nisan Başak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu hafta güvenli adımlar attığına emin olmalısın. Söz konusu ekonomik durumun ve finansal riskler olduğunda önünü görmeden harekete geçmemelisin. Zira haftanın son günü Boğa burcunda meydana gelecek Yeni Ay’ın güçlü çekimiyle ortaklıklara ve iş birliklerine yatkın olacaksın. Tabii bu noktada her zamanki detaycılığına ve dikkatine ihtiyacın olacak. Kazanmak için doğru anlaşmalar yaparak sağlam temellere dayanan akılcı projelere imza atmalısın. İş birliklerinden kârlı çıkacaksın, ama yeterince dikkatli olsun.

İş hayatındaki temkinli ve kendinden emin tavrını aşkta ise pek göremeyebiliriz. Venüs’ün de Boğa burcunda seyredişinden olsa gerek samimi ilişkiler kurmaya meyilli olacaksın. Birlikteliğinde romantik olacağın gibi bekarsan, flört sırasında da temas ve ilgi odaklı tavırlar sergileyeceksin.

Bunca stresin seni yorabileceğini biliyorsun değil mi? Hassas ve olan biten her şeyi tüm detaylı ile düşünen kişiliğine stres ise iyi gelmeyecektir. Özellikle sindirim sistemi sorunlarına neden olabilir. Bu yüzden sağlıklı beslenmeyi unutmamalısın. Spor ve sağlık için hareket de hiç fena olmayacaktır. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...