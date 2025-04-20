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21 Nisan - 27 Nisan Başak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
21 - 27 Nisan 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Güvenli adımlar atmalı, zira Boğa burcunda Yeni Ay'la bitecek bu hafta! Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Başak ve yükselen Başak burçları 21 Nisan - 27 Nisan haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 21 Nisan - 27 Nisan haftan nasıl geçecek? Bu hafta Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta güvenli adımlar attığına emin olmalısın. Söz konusu ekonomik durumun ve finansal riskler olduğunda önünü görmeden harekete geçmemelisin. Zira haftanın son günü Boğa burcunda meydana gelecek Yeni Ay’ın güçlü çekimiyle ortaklıklara ve iş birliklerine yatkın olacaksın. Tabii bu noktada her zamanki detaycılığına ve dikkatine ihtiyacın olacak. Kazanmak için doğru anlaşmalar yaparak sağlam temellere dayanan akılcı projelere imza atmalısın. İş birliklerinden kârlı çıkacaksın, ama yeterince dikkatli olsun. 

İş hayatındaki temkinli ve kendinden emin tavrını aşkta ise pek göremeyebiliriz. Venüs’ün de Boğa burcunda seyredişinden olsa gerek samimi ilişkiler kurmaya meyilli olacaksın. Birlikteliğinde romantik olacağın gibi bekarsan, flört sırasında da temas ve ilgi odaklı tavırlar sergileyeceksin. 

Bunca stresin seni yorabileceğini biliyorsun değil mi? Hassas ve olan biten her şeyi tüm detaylı ile düşünen kişiliğine stres ise iyi gelmeyecektir. Özellikle sindirim sistemi sorunlarına neden olabilir. Bu yüzden sağlıklı beslenmeyi unutmamalısın. Spor ve sağlık için hareket de hiç fena olmayacaktır. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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