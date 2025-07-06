7 Temmuz - 13 Temmuz Aslan Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu hafta kariyerindeki yıldızlar senin için parlamaya devam ederken, Mars'ın burcuna geçmesiyle birlikte bu ışıltıya bir yıldız daha ekleniyor. Bu haftanın ortasından itibaren başlayan enerji patlamasıyla birlikte, adeta bir kasırga gibi etrafında esmeye başlayacaksın. İş hayatında yeni girişimlerin hız kazanabilir, çünkü liderlik yeteneklerin tüm ihtişamıyla kendini göstermek için sabırsızlanıyor.

Yönetici koltuğunda oturmak, sunumlar yapmak, yeni projeleri hayata geçirmek gibi konularda adeta bir mıknatıs gibi herkesin dikkatini üzerine çekeceksin. İşte bu noktada, tüm gözlerin üzerinde olduğu bu dönemde, aklından çıkarmaman gereken bir şey var: Bu kadar parlak bir ışık, bazen egolarla çatışmayı da beraberinde getirebilir.

İşte bu yüzden cesur ama aynı zamanda ölçülü adımlar atmak ise başarının anahtarı olacak. Kendine güvenmekte özgürsün ama unutma ki, önemli olan yönetici olmak değil, lider olmaktır. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…