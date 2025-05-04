5 Mayıs - 11 Mayıs Aslan Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu hafta aile bağları finansal meselelerin yönetiminde olabilir. Gökyüzünün en hızlı ve en etkili gezegeni Merkür, Jüpiter ile bir araya gelerek aile ilişkileriyle ilgili konuları hayatının tam merkezine yerleştiriyor. Belki de bu dönemde, evini baştan aşağıya yenileme planları yaparken bulacaksın kendini. Daha da önemlisi ise yeni bir eve taşınma fikri ya da aile bireylerinle birlikte önemli yatırımlar planlama ihtimalin olacak.

Ancak bu durum, aile içi düzenin tamamen değişeceği anlamına geliyor. Bu nedenle özellikle aile bireyleri ile yapacağın iş anlaşmaları ve ortaklık ilişkilerinde dikkatli olman gerekiyor. Finansal özgürlüğünü ve haklarını korumak istiyorsan, profesyonel hayatına duygularını karıştırmamalısın.

Neyse ki bir yandan da Merkür'ün etkisi ile aile içindeki konuşmaların daha yapıcı ve olumlu bir hal alması da dengeyi sağlayacaktır. Bu dönemde aile bireyleriyle anlaşman ve iş yapman da daha rahat olacaktır. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…