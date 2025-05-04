5 Mayıs - 11 Mayıs Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu hafta senin için ev ve aile konuları önemli bir yer tutuyor. Hatta, gökyüzünü etkisi altına alan Merkür ile Jüpiter atmışlığı, evle ilgili konuları hayatının merkezine taşıyor. Tam da bu noktada evini yenileme planları yapabilir, yeni bir eve taşınmayı düşünebilir ya da aile bireyleriyle birlikte önemli yatırımlar planlayabilirsin.

Her durumda aile içi düzeninin tamamen değişmesi söz konusu olacaktır. Öte yandan özellikle aile bireyleri ile yapacağın iş anlaşmaları ve ortaklık ilişkilerinde dikkatli olmalısın. Finansal özgürlüğünü ve haklarını korumalı, profesyonel hayata duygularını karıştırmamalısın. Neyse ki Merkür’ün etkisi ile aile içindeki konuşmaların daha yapıcı ve olumlu bir hal alabileceğini söyleyebiliriz. Bu dönemde aile bireyleriyle anlaşman ve iş yapman da kolaylaşacaktır. Bol şans!

Aşk hayatına ise alışılmışın dışında bir enerji söz konusu olacak. Venüs ve Plüton'un oluşturduğu atmışlık açı, ilişkilerde güçlü çekimler ve içsel dönüşümler yaşamana yol açabilir. Bu hafta, belki de hiç beklemediğin bir kişi, seni derinden etkileyebilir. Dahası, bir romantik jest ya da tebessümle duygusal anlamda yeni bir sayfa dahi açabilirsin. Görünen o ki aşka kapılmanın zamanı geldi... Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…