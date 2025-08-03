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4 Ağustos - 10 Ağustos Aslan Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
4 - 10 Ağustos 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 4 Ağustos - 10 Ağustos haftası Aslan ve yükselen Aslan burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 4 Ağustos - 10 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta senin için oldukça hareketli ve düşündürücü bir atmosferin hakim olacağını söyleyebiliriz. Gökyüzünde yaşanan yoğun hareketlilik ve Merkür'ün burcunda geri hareketine devam etmesi, seni adeta derin düşüncelerin kollarına atabilir. Kendini her zamankinden daha fazla sorgulama eğiliminde olabilir, geçmişte yaşadığın olayları bir kez daha gözden geçirebilirsin.

Belki de bir zamanlar geri çevirdiğin bir iş teklifi, eski bir ekip ya da daha önce reddettiğin bir fırsat yeniden karşına çıkabilir. Bu durumda ne yapacağını bilemez hale gelebilirsin. Ancak, Güneş ile Jüpiter karesinin etkisi altında, hızlı büyüme ve ilerleme arzusu seni yanılgıya düşürebilir. Unutma, hızlı kararlar vermek yerine, durup biraz düşünmek ve her şeyi gözden geçirmek senin için daha faydalı olabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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