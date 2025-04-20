21 Nisan - 27 Nisan Aslan Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu hafta sana büyük başarıları getirecek olan bir yolculuktan bahsedeceğiz. Haftanın son günü Boğa burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ay ve bir yandan da Mars'ın burcundaki hareketi sayesinde hedeflerini yükselteceksin. Daha fazlasını istemelisin bu hafta!

Açık konuşmak gerekirse, bulunduğun konumdan daha iyisini ve çok uluslu şirketlerde üst düzey pozisyonları hedeflemelisin. Bu hedefe ulaşma şansının bir hayli yüksel olduğunu da akından çıkarmamalısın. İşte tam da bu yüzden bir an önce harekete geçmelisin. Hatta pazartesiden itibaren yurt dışı bağlantılı işlere odaklanmalı, başvuru ve görüşmeler yapmalısın. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun...