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21 Nisan - 27 Nisan Aslan Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
21 - 27 Nisan 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 21 Nisan - 27 Nisan haftası Aslan ve yükselen Aslan burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 21 Nisan - 27 Nisan haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta sana büyük başarıları getirecek olan bir yolculuktan bahsedeceğiz. Haftanın son günü Boğa burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ay ve bir yandan da Mars'ın burcundaki hareketi sayesinde hedeflerini yükselteceksin. Daha fazlasını istemelisin bu hafta! 

Açık konuşmak gerekirse, bulunduğun konumdan daha iyisini ve çok uluslu şirketlerde üst düzey pozisyonları hedeflemelisin. Bu hedefe ulaşma şansının bir hayli yüksel olduğunu da akından çıkarmamalısın. İşte tam da bu yüzden bir an önce harekete geçmelisin. Hatta pazartesiden itibaren yurt dışı bağlantılı işlere odaklanmalı, başvuru ve görüşmeler yapmalısın. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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