21 Nisan - 27 Nisan Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu hafta yolculuktan söz edeceğiz! Hem de sana başarı getiren bir yolculuktan. Pek çok gezegenin hareketliliğinden söz edeceğimiz bu süreçte özellikle haftanın son günü Boğa burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay ve Mars'ın burcundaki hareketiyle hedeflerin yükselecek. Bulunduğun konumdan ötesini, yaşadığın düzenden daha iyisini ve çok uluslu şirketlerde üst düzey pozisyonları hedefleyeceksin. Açıkçası bu hedefe ulaşma şansın da artacak bu dönemde! Bu yüzden harekete geçmeli, yurt dışı bağlantılı işlere odaklanmalı ve başvurularını yapmalısın.

Aşkı soruyorsan, bu konuda hiç olmadığın kadar temkinli olacaksın! Duygularını kontrol etmekte başarılı olup yeni bir ilişkiye atılmak konusunda ise aceleci olmayacaksın. Duygularından emin olana kadar beklemen gereken bir döneme giriyoruz. Yani flörtler uzun sürecek, ilişkilerde ise güvenin tazelenmesi ve aşkın yeniden tutku ile buluşması gerekecek.

Tüm bunların yanında bedenini sağlık için hareket ettirmeyi de unutma. Hafta boyunca her gün başka bir olayın hareketi ve iş hayatının durmak bilmeyen gündemi ile yorulsan da kas ve eklem sağlığını korumaya odaklanman şart. Uzun süreli hareketsizliklerden kaçınmalısın. Masa başında ya da bedensel anlamda yorulduğun bir işte çalışman fark etmez, esnemeyi ve kemiklerini güçlendirmeyi unutma. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...