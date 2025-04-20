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21 Nisan - 27 Nisan Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
21 - 27 Nisan 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Yolla başlayacak Boğa burcunda Yeni Ay'la bitecek bu hafta! Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 21 Nisan - 27 Nisan haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 21 Nisan - 27 Nisan haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta yolculuktan söz edeceğiz! Hem de sana başarı getiren bir yolculuktan. Pek çok gezegenin hareketliliğinden söz edeceğimiz bu süreçte özellikle haftanın son günü Boğa burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay ve Mars'ın burcundaki hareketiyle hedeflerin yükselecek. Bulunduğun konumdan ötesini, yaşadığın düzenden daha iyisini ve çok uluslu şirketlerde üst düzey pozisyonları hedefleyeceksin. Açıkçası bu hedefe ulaşma şansın da artacak bu dönemde! Bu yüzden harekete geçmeli, yurt dışı bağlantılı işlere odaklanmalı ve başvurularını yapmalısın.

Aşkı soruyorsan, bu konuda hiç olmadığın kadar temkinli olacaksın! Duygularını kontrol etmekte başarılı olup yeni bir ilişkiye atılmak konusunda ise aceleci olmayacaksın. Duygularından emin olana kadar beklemen gereken bir döneme giriyoruz. Yani flörtler uzun sürecek, ilişkilerde ise güvenin tazelenmesi ve aşkın yeniden tutku ile buluşması gerekecek.

Tüm bunların yanında bedenini sağlık için hareket ettirmeyi de unutma. Hafta boyunca her gün başka bir olayın hareketi ve iş hayatının durmak bilmeyen gündemi ile yorulsan da kas ve eklem sağlığını korumaya odaklanman şart. Uzun süreli hareketsizliklerden kaçınmalısın. Masa başında ya da bedensel anlamda yorulduğun bir işte çalışman fark etmez, esnemeyi ve kemiklerini güçlendirmeyi unutma. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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