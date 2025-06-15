16 Haziran - 22 Haziran Aslan Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu hafta senin için oldukça hareketli ve heyecan dolu geçecek gibi görünüyor. Kariyerinde ve finansal durumunda önemli kararlar alman gereken bir döneme adım atıyorsun. Bu hafta, Mars'ın Başak burcuna geçişi ile birlikte maddi konulara biraz daha fazla odaklanman gerektiğini söyleyebiliriz. Belki de son zamanlarda harcamalarında biraz aşırıya mı kaçtın? Eğer öyleyse, bu hafta bütçeni gözden geçirme ve düzenlemeler yapma zamanı geldi demektir. Kim bilir, belki de biraz tasarruf yapmayı düşünmek senin için iyi bir fikir olabilir, ne dersin?

Haftanın en büyük desteği ise Güneş ile Chiron arasındaki uyum sayesinde kendini hissettirecek. Bu uyum, özellikle uzun vadeli hedeflerin konusunda sana güven verecek. Bu süreçte yurt dışı veya akademi ile bağlantılı işlerin varsa, beklenmedik destekler görebilirsin. Belki de bu, akademik kariyerinde yeni bir adım atma fırsatı olabilir. Bu hafta, kariyerinde ve finansal durumunda önemli kararlar almak sana güç de verecektir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…