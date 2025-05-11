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12 Mayıs - 18 Mayıs Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
12 - 18 Mayıs 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 12 Mayıs - 18 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 12 Mayıs - 18 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta oldukça hareketli ve ilginç gelişmeler yaşanabilir. Ay düğümlerinin burcuna geçiş yapmasıyla birlikte, kariyer hayatında daha çok kişisel prestijini ön plana çıkaracak adımlar atman beklenebilir. Zaten sen de sahneye çıkmak, göz önünde olmak ve başarılarını tüm dünyaya göstermek isteyeceksin. Haliyle bu durum, enerjini ve motivasyonunu da yükseltecek.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Güneş ve Uranüs'ün Boğa burcundaki kavuşumu, beklenmedik iş fırsatlarını beraberinde getirecek. Gözünü dört açsan iyi edersin, zira bu fırsat hayatının dönüm noktası olabilir. Ayrıca, ani bir geri ödeme haberi de oldukça sevindirici olabilir. Galiba bu haftayı güzel geçirmek için biraz esnek olman ve sürprizlere açık kalman gerekiyor! 

Gelelim aşk hayatına! Özellikle haftanın sonlarına doğru Akrep Dolunayı, ev ve aileyle ilgili ilişkilerini etkileyecek. Eski bir aşkla bağını koparma veya yeniden başlama enerjisi seni sarabilir. Bu durum, duygusal anlamda seni biraz zorlayabilir ancak sonucunda daha huzurlu ve mutlu olacağın bir döneme giriş yapabilirsin. Galiba geçmiş ile gelecek arasındaki çizgiyi belirlemenin ve kendine bir yol çizmenin zamanı geldi. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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