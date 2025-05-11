12 Mayıs - 18 Mayıs Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu hafta oldukça hareketli ve ilginç gelişmeler yaşanabilir. Ay düğümlerinin burcuna geçiş yapmasıyla birlikte, kariyer hayatında daha çok kişisel prestijini ön plana çıkaracak adımlar atman beklenebilir. Zaten sen de sahneye çıkmak, göz önünde olmak ve başarılarını tüm dünyaya göstermek isteyeceksin. Haliyle bu durum, enerjini ve motivasyonunu da yükseltecek.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Güneş ve Uranüs'ün Boğa burcundaki kavuşumu, beklenmedik iş fırsatlarını beraberinde getirecek. Gözünü dört açsan iyi edersin, zira bu fırsat hayatının dönüm noktası olabilir. Ayrıca, ani bir geri ödeme haberi de oldukça sevindirici olabilir. Galiba bu haftayı güzel geçirmek için biraz esnek olman ve sürprizlere açık kalman gerekiyor!

Gelelim aşk hayatına! Özellikle haftanın sonlarına doğru Akrep Dolunayı, ev ve aileyle ilgili ilişkilerini etkileyecek. Eski bir aşkla bağını koparma veya yeniden başlama enerjisi seni sarabilir. Bu durum, duygusal anlamda seni biraz zorlayabilir ancak sonucunda daha huzurlu ve mutlu olacağın bir döneme giriş yapabilirsin. Galiba geçmiş ile gelecek arasındaki çizgiyi belirlemenin ve kendine bir yol çizmenin zamanı geldi. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…