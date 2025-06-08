9 Haziran - 15 Haziran Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Kariyer hayatında biraz daha yoğunluk hissedebilirsin, çünkü Mars'ın karşıt burcuna geçmesiyle birlikte rekabetin dozu biraz daha artabilir. Ancak endişelenme, çünkü bu durumu lehine çevirebilecek gücün var.

Mars'ın bu geçişi seni biraz zorlayacak ve belki de mücadele etmen gerekecek. Ama biz biliyoruz ki, bu mücadeleden galip çıkacak tek kişi sensin! Zor anlarda, finansal meselelerde ve kariyer planlarında kararlı ol. İstikrarlı bir ilerleyiş tüm yorgunluklara da değecektir.

Sıra geldi aşk hayatına! Açıkçası bu hafta aşk hayatında da bazı değişiklikler söz konusu olabilir. Venüs ve Uranüs'ün kavuşumu, ilişkilerini biraz sarsabilir. Bu kavuşum, senin için özgürleştirici bir değişim getirebilir. Belki bazı bağlar kopacak, belki de yeni bir düzen kurulacak. Ayrılıktan güç alacaksın desek, şaşırır mıydın?

Tabii özgürlüğün tadına vardığında, ardında bıraktığın kusurlu düzenden çok sevsen de gönül rahatlığı ile vazgeçebileceğini görebilirsin. Hadi bu hafta çokça cesur ol, kalbinin ve aklının sesini takip et! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…