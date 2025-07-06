7 Temmuz - 13 Temmuz Akrep Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta senin için son derece kritik bir döneme işaret ediyor. Bu yüzden dikkatli olman gerekiyor. Özellikle haftanın ortasına geldiğimizde, Ay'ın Koç burcunda ilerlemeye başlaması ve bu süreçte Pluto ile karşıt bir açı oluşturması, iş yaşamında bir dizi zorlukla karşılaşabileceğini gösteriyor. İş ortamında hissettiğin baskı, kontrol etme arzusu veya patronlarla yaşadığın çatışmalar bu dönemde ön plana çıkabilir.

Fakat unutma, bu zorlu açı aslında seni daha da güçlendirmek ve sınırlarını netleştirmek için var. Bu hafta enerjini başkalarına değil, hedeflerine odaklaman gerektiğini aklından çıkarma. Geri adım atmak ya da inatla ilerlemek yerine, stratejik ve planlı hareket etmek senin için daha faydalı olacaktır. Yeni yollar keşfetmeye ve başarıya ulaşmaya hazır ol. Bu hafta, belki de hayatının en önemli dönüm noktalarından birine adım atıyorsun. Kendine güven, stratejik düşün ve hedeflerine odaklan. Unutma, sen bir Akrep'sin ve zorluklar seni daha da güçlendirir! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…