5 Mayıs - 11 Mayıs Akrep Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta geleceğe dair yeni bir sayfa açabilirsin. Gökyüzünde Jüpiter ve Merkür'ün oluşturduğu mükemmel uyum, müjdeli haberleleri içinde barındırıyor. Kariyerindeki bir figürle yapacağın belirleyici bir konuşmanın, geleceğini tamamen yeniden şekillendirebileceğini işaret ediyor. Uzun vadeli planlar ve vizyon geliştirme konusunda adeta bir güçlendirme alıyorsun.

Belki de bu dönemde eğitim, medya ya da yurt dışı bağlantılı konularda beklenmedik ve şanslı gelişmeler yaşayabilirsin. Bu hafta, hayatın senin için sakladığı sürprizlerle daha fazla kazanç ve başarı elde edeceksin.

Fakat sana bir de uyarımız var: Bu dönemde günlük yaşamın temposu biraz daha hızlanabilir. Ev ve iş hayatı arasında denge kurmak biraz daha zorlaşabilir. Dengenin şaşmasına izin verme! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…