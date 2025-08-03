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4 Ağustos - 10 Ağustos Akrep Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
4 - 10 Ağustos 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 4 Ağustos - 10 Ağustos haftası Akrep ve yükselen Akrep burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 4 Ağustos - 10 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta senin için biraz karmaşık bir hava var gibi görünüyor. Gökyüzünün habercisi Merkür, kariyer evinde adımlar atıyor ve bu durum, iş hayatındaki bazı planlarını yeniden gözden geçirmen gerektiğine işaret ediyor. Belki de eski bir patronun sana beklenmedik bir telefon çağrısı yapmasıyla şaşıracaksın ya da belki de daha önce başvurduğun bir işten olumlu bir yanıt alarak gülümseyeceksin.

Ancak dikkatli olmalısın, çünkü Güneş ve Jüpiter'in kare açısı, beklentilerini yükseltmen durumunda sana stres yaşatabilir. Bu durum, biraz da olsa karmaşık bir hafta yaşamanı sağlayabilir. Ancak unutma, başarıya ulaşmak için sabırlı olmak gerekiyor. Ayrıca detayları göz ardı etmemen de oldukça önemli. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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