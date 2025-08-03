4 Ağustos - 10 Ağustos Akrep Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta senin için biraz karmaşık bir hava var gibi görünüyor. Gökyüzünün habercisi Merkür, kariyer evinde adımlar atıyor ve bu durum, iş hayatındaki bazı planlarını yeniden gözden geçirmen gerektiğine işaret ediyor. Belki de eski bir patronun sana beklenmedik bir telefon çağrısı yapmasıyla şaşıracaksın ya da belki de daha önce başvurduğun bir işten olumlu bir yanıt alarak gülümseyeceksin.

Ancak dikkatli olmalısın, çünkü Güneş ve Jüpiter'in kare açısı, beklentilerini yükseltmen durumunda sana stres yaşatabilir. Bu durum, biraz da olsa karmaşık bir hafta yaşamanı sağlayabilir. Ancak unutma, başarıya ulaşmak için sabırlı olmak gerekiyor. Ayrıca detayları göz ardı etmemen de oldukça önemli. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…