28 Temmuz - 3 Ağustos Akrep Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta enerji dolu Mars ile şansın ve genişlemenin gezegeni Jüpiter'in kozmik dansı, finansal konularda seni rahatlatacak bir enerji dalgası yaratıyor. Bu, haftanın genelinde, özellikle de hafta ortasında, ortaklıkla ya da iş birliği içinde yürüttüğün projelerde beklenmedik bir büyüme fırsatının kapını çalabileceği anlamına geliyor.

En büyük avantajın ise detaylara olan dikkatin ve bu konudaki hakimiyetin olacak. İşte bu özelliklerin, seni diğerlerinden bir adım öne çıkarıyor ve başkalarının gözünden kaçan fırsatları yakalamanı sağlayacak.

Yani, kısacası işlerin kontrolü sende olduğu sürece ve dikkatini kaybetmediğinde, her şey kusursuz bir şekilde ilerliyor. Bu yüzden, bu hafta duygusal takıntılardan uzak durmanı tavsiye ediyoruz. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…