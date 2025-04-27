28 Nisan - 4 Mayıs Akrep Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta burcunda meydana gelecek olan Ay Tutulması'nın etkisini yoğun bir şekilde hissedeceksin. Bu dönemde aklının bir hayli karışık olacağı ve belirsizliklerle dolu bir süreç geçireceğin ortada.

Ancak bu karmaşa içinde, uzaklardan biriyle beklenmeyen bir bağlantı kurma ihtimalin de yüksek. Bu kişi, uzun süredir görüşmediğin bir dostun olabilir veya tamamen yabancı biri. Ancak farklı kültürlere ve yaşam tarzlarına sahip olacağınız açık. Zira senin merakını uyandırması için bilmediklerinle ve farklı olanla dolu olmalı, değil mi?

Öte yandan bu uzak ilişki veya uzak bir şehirde yaşayan bir kişiyle kuracağın bağ, hayatına taze bir enerji ve renk de katacaktır. Mesafe ve sevginin aynı anda seni bulması, bir süreliğine daha rahat ve güvende hissetmeni sağlayabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…