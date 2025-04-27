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28 Nisan - 4 Mayıs Akrep Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
Invalid Date, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aşkla imtihanını ve 28 Nisan - 4 Mayıs haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 28 Nisan - 4 Mayıs haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta burcunda meydana gelecek olan Ay Tutulması'nın etkisini yoğun bir şekilde hissedeceksin. Bu dönemde aklının bir hayli karışık olacağı ve belirsizliklerle dolu bir süreç geçireceğin ortada.

Ancak bu karmaşa içinde, uzaklardan biriyle beklenmeyen bir bağlantı kurma ihtimalin de yüksek. Bu kişi, uzun süredir görüşmediğin bir dostun olabilir veya tamamen yabancı biri. Ancak farklı kültürlere ve yaşam tarzlarına sahip olacağınız açık. Zira senin merakını uyandırması için bilmediklerinle ve farklı olanla dolu olmalı, değil mi? 

Öte yandan bu uzak ilişki veya uzak bir şehirde yaşayan bir kişiyle kuracağın bağ, hayatına taze bir enerji ve renk de katacaktır. Mesafe ve sevginin aynı anda seni bulması, bir süreliğine daha rahat ve güvende hissetmeni sağlayabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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