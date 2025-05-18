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19 Mayıs - 25 Mayıs Akrep Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
19 - 25 Mayıs 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 19 Mayıs - 25 Mayıs haftası Akrep ve yükselen Akrep burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 19 Mayıs - 25 Mayıs haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta kariyerinde bir süperstar gibi parlamaya hazır ol. Önemli bir kişiyle kuracağın bağlantı ya da beklenmedik bir destek, kariyerinde yeni bir dönem başlatmanı sağlayabilir. Bu hafta, adeta bir enerji patlaması yaşayacaksın ve bu enerjiyi 22 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Venüs ile Mars'ın kozmik dansından alacaksın. Bu dönemde, bir sunumla tüm dikkatleri üzerine çekebilir ya da bir görüşmeyle hayatının fırsatını yakalayabilirsin. 

Haftanın sonunda ise, Uranüs'ün sürpriz dolu etkisiyle karşılaşabilirsin. Belki de rutininden sıkıldın ve yeni bir şeyler denemek istiyorsun. Bu durumda, Uranüs'ün yenilikçi enerjisiyle mevcut düzenini değiştirmen gerekebilir. Değişim her zaman iyidir, ancak unutma, her ne olursa olsun rotanı doğru belirlemek önemlidir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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