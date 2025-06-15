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16 Haziran - 22 Haziran Akrep Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
16 - 22 Haziran 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 16 Haziran - 22 Haziran haftası Akrep ve yükselen Akrep burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 16 Haziran - 22 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta sosyal arenada bir hareketlilik rüzgarı esecek, gözlerini dört açmanı tavsiye ederiz. Mars'ın enerjik ve dinamik etkisi altında, ekip çalışmalarında liderlik yeteneklerini sergileme fırsatını bulacaksın. Bu kırmızı gezegenin etkisiyle, hedeflerini gözden geçirme ve güncelleme zamanının geldiğini de hissedeceksin. Belki de yeni bir proje üzerinde çalışma fırsatını yakalar, ya da mevcut projelerini bir üst seviyeye taşıma şansını elde edersin.

İş hayatında ise, Güneş ve Chiron'un destekleyici etkisiyle, belki de bir süredir devam eden bir gerilimi tatlıya bağlama fırsatını yakalarsın. Bu, belki de bir meslektaşınla olan bir anlaşmazlığı çözme veya iş yerindeki bir durumu düzeltme fırsatı olabilir. Üstlerinle arandaki ilişkiyi de düzene sokarak terfiyi hak edebilirsin. Yani, bu hafta iş yerindeki tüm dengeleri lehine çevirebilirsin, bizden söylemesi! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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