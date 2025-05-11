12 Mayıs - 18 Mayıs Akrep Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta burcunda gerçekleşecek olan Dolunay, kişisel projelerinde yeni bir sayfa açmanın zamanının geldiğini işaret ediyor. Özellikle maddi konular üzerinde uzun süredir kafa yoruyorsan, bu hafta sonunda nihayet bir karara varmanın tam zamanı. Dolunayın enerjisi seni bu konuda destekliyor, bu yüzden endişelenme, yolunun açık olacağı kesin.

Ama bu haftanın sürprizleri bununla sınırlı değil! Jüpiter'in İkizler'e geçişiyle birlikte iş hayatında belki de uzun zamandır üzerinde çalıştığın ve henüz gün yüzüne çıkmamış bir projenin sonunda netlik kazanacağı bir döneme giriyorsun. Şimdi belirsizliklerin sona ermesi ile emeklerinin karşılığını almanın da zamanı geldi Yani bu hafta, belki de uzun zamandır beklediğin o büyük patlama anı olabilir. Dolayısıyla, bu fırsatları kaçırmamak için gözlerini dört aç ve enerjini yüksek tut! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…