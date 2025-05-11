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12 Mayıs - 18 Mayıs Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
12 - 18 Mayıs 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 12 Mayıs - 18 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 12 Mayıs - 18 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta sana neler getiriyor bir bakalım! Burcunda gerçekleşen Dolunay, kişisel projelerinde bir dönemin sonunu işaret ediyor. Özellikle maddi konular üzerinde uzun süredir düşünüyorsan, bu hafta sonunda bir karara varmanın tam zamanı. Dolunayın enerjisi seni bu konuda destekliyor, bu yüzden yolunun açık olacağı da aşikar!

Jüpiter'in İkizler'e geçişiyle birlikte ise iş hayatında belki de uzun zamandır üzerinde çalıştığın ve henüz gün yüzüne çıkmamış bir projenin sonunda netlik kazanacağı bir döneme giriyorsun. Yani bu hafta, belirsizliklerin sona ereceği ve emeklerinin karşılığını alacağın bir zaman dilimi olabilir.

Duygusal ilişkilerde ise biraz daha dikkatli olman gereken bir dönemdesin. Dolunayın etkisiyle duyguların biraz kontrolden çıkabilir ve bu durum, ilişkinde büyük bir adım atmana ya da tam tersi büyük bir kopuş yaşamana neden olabilir. Bu yoğun duygusal enerji, tutkularını artırabilir ve kafanı karıştırabilir. Ancak aşk hayatında karşındaki kişinin gerçek niyetini anlamak için sezgilerine güvenmen gereken bir gün. Belki de aşkta aradığın cevaplar birer birer kapını çalabilir. Bize soracak olursan bu hafta, duygularına kulak ver ve onları yönlendirmeyi öğren. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Akrep burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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