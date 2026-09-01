Elindeki telefonla bugüne kadar yüzlerce video çektin. Peki kaçından ödül kazandın? ViDio Challenge'da bu kez ödül için çekiyorsun: challenge'ını seç, videonu yükle, beğenileri topla. Dereceye girersen ödül senin — üstüne herkes seni konuşur.
Bir challenge seç, yarışan videoları izle ve uygulamadan kendi ViDio'nu gönder.
En çok beğeni toplayan videolar. Beğen, sıralamayı değiştir.
Challenge’ını seç, videonu yükle, ödül için yarış.
Aktif challenge’ları incele, sana uygun olanı seç ve ödül detaylarına göz at.
Videonu oluştur ve challenge’a yükle. Katılımlar yalnızca Onedio uygulaması üzerinden yapılır.
Dereceye gir, para ödülünü kazan! Sıralama, beğeni sayısı ve jüri değerlendirmesine göre belirlenir.
Türkiye'de En Abartılan Şeyler · canlı sıralama. Bir challenge seç, sıralamayı gör.
Türkiye'de En Abartılan Şeyler
ViDio Challenge’lara yalnızca Onedio mobil uygulaması üzerinden katılabilirsin. Videonu yüklerken ilgili challenge’ı seçmen gerekir. Yüklenen videolar moderasyon incelemesine alınır; challenge konusuna uygun, yanıltıcı olmayan, telif hakkı ihlali, çıplaklık veya Topluluk Kuralları’na aykırı içerik barındırmayan videolar onaylanarak challenge’a dahil edilir. Videolar web ve mobil web üzerinden izlenip beğenilebilir. Oylama beğeni üzerinden yapılır; sıralama ise beğeni sayısı ve jüri değerlendirmesi birlikte dikkate alınarak oluşturulur. Kurallara aykırı olduğu tespit edilen videolar challenge’dan çıkarılabilir. Challenge’a katılarak ’ni okuduğunu ve onayladığını kabul ediyoruz.