Ödüller nasıl belirlenir ve ne zaman ödenir?

Ödüller nasıl belirlenir ve ne zaman ödenir? +

Oy veya beğeni manipülasyonu yaparsam ne olur?

Oy veya beğeni manipülasyonu yaparsam ne olur? +

Yüklediğim video hemen yayınlanır mı ve hangi videolar kabul edilmez?

Yüklediğim video hemen yayınlanır mı ve hangi videolar kabul edilmez? +

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