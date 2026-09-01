Videonu çek,
ünlü ol,
ödülü kazan.

Elindeki telefonla bugüne kadar yüzlerce video çektin. Peki kaçından ödül kazandın? ViDio Challenge'da bu kez ödül için çekiyorsun: challenge'ını seç, videonu yükle, beğenileri topla. Dereceye girersen ödül senin — üstüne herkes seni konuşur.

44 beğeni bu hafta toplandı
#2
#4
🏆
₺150.000
Ödül havuzu
₺150.000
Toplam ödül havuzu
10
Yarışan ViDio
3
Aktif challenge

Challenge'lar

Bir challenge seç, yarışan videoları izle ve uygulamadan kendi ViDio'nu gönder.

Yarışan ViDiolar

En çok beğeni toplayan videolar. Beğen, sıralamayı değiştir.

E. Tuna Budak
etunab
irmcsknn12
coskunirm
E. Tuna Budak
etunab
irmcsknn12
coskunirm
Aybegüm Karakuş
yoldakidunya
E. Tuna Budak
etunab
Aybegüm Karakuş
yoldakidunya
irmcsknn12
coskunirm
Zekeriya TAŞKIN
zekeriya-taskin
Aybegüm Karakuş
yoldakidunya

Nasıl Katılırım?

Challenge’ını seç, videonu yükle, ödül için yarış.

01
🎯

Challenge’ını seç

Aktif challenge’ları incele, sana uygun olanı seç ve ödül detaylarına göz at.

02
🎬

Uygulamadan katıl

Videonu oluştur ve challenge’a yükle. Katılımlar yalnızca Onedio uygulaması üzerinden yapılır.

03
🏆

Beğeni topla, ödülü kazan

Dereceye gir, para ödülünü kazan! Sıralama, beğeni sayısı ve jüri değerlendirmesine göre belirlenir.

Kim önde?

Türkiye'de En Abartılan Şeyler · canlı sıralama. Bir challenge seç, sıralamayı gör.

1
zekeriya-taskin
❤ 25 beğeni
₺25.000
Ödül bölgesi
2
etunab
❤ 3 beğeni
₺15.000
Ödül bölgesi
3
yoldakidunya
❤ 2 beğeni
₺10.000
Ödül bölgesi
4
coskunirm
❤ 1 beğeni
🏆

Ödüller

Türkiye'de En Abartılan Şeyler

1
Büyük ödül
1. sıra
₺25.000
2 2. sıra ₺15.000
3 3. sıra ₺10.000

Sıkça Sorulan Sorular

Kurallar & Katılım Koşulları

ViDio Challenge’lara yalnızca Onedio mobil uygulaması üzerinden katılabilirsin. Videonu yüklerken ilgili challenge’ı seçmen gerekir. Yüklenen videolar moderasyon incelemesine alınır; challenge konusuna uygun, yanıltıcı olmayan, telif hakkı ihlali, çıplaklık veya Topluluk Kuralları’na aykırı içerik barındırmayan videolar onaylanarak challenge’a dahil edilir. Videolar web ve mobil web üzerinden izlenip beğenilebilir. Oylama beğeni üzerinden yapılır; sıralama ise beğeni sayısı ve jüri değerlendirmesi birlikte dikkate alınarak oluşturulur. Kurallara aykırı olduğu tespit edilen videolar challenge’dan çıkarılabilir. Challenge’a katılarak ’ni okuduğunu ve onayladığını kabul ediyoruz.