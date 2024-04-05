Yoksa Sarı Sayfalara İlan mı Verdi? Yalnızlığa Demir Atan Bade İşçil Meğer Yeni Aşkını Tanıma Aşamasındaymış!
Yoksa Sarı Sayfalara İlan mı Verdi? Yalnızlığa Demir Atan Bade İşçil Meğer Yeni Aşkını Tanıma Aşamasındaymış!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
Başarılı oyunculuğu ve sansasyon yaratan röportajları dışında özel hayatıyla magazin manşetlerinde görmeye pek de alışkın olmadığımız Bade İşçil yeni bir aşka yelken mi açtı? Detaylar 👇
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Ekranlarda görmeye alışık olduğumuz güzel oyuncu Bade İşçil'i başarılı oyunculuğu haricinde gündemde görmeye pek de alışık olmayabilirsiniz.
Arada bir yaptığı "Bakıyorum, tipsiz adamlar güzel kızlarla birlikte. Neye bakılıyor bir düşünmek lazım." açıklamalarıyla dikkat çeken Bade İşçil'in özel hayatı öyle çok konuşulmuyor.
Güzel oyuncunun aşk hayatıyla gündeme gelmemesinin bir nedeni de hatrı sayılır bir süredir bekar olması! Mahsun Kırmızıgül ile yaşadığı ilişki sonrası Malkoç Süalp'le evlenen ve tek oğlu Azur'u kucağına alan İşçil uzun bir süredir kameralara tek başına poz veriyor.
Geçtiğimiz hafta tek başına huzurlu bir yürüyüşe çıkan isim kameralara yakalanmış ve aşk hayatı hakkında yöneltilen sorulara "yalnız geldik, yalnız gidiyoruz, sarı sayfalara ilan mı vereyim?" gibi şakaya yoran yanıtlar vermişti.
Peki bu yorumun ardından ne yaşandı dersiniz? Güzel oyuncunun sanki ilan vermişçesine uzun süredir devam ettirdiği bekar hayatını noktaladığı öğrenildi!
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Hürriyet'in haberine göre, yine yürüyüş yaparken kameralara yakalanan isim kendisine yöneltilen sorulara birisiyle görüştüğünü ve değerlendirme sürecinde olduğunu söyleyerek yanıt verdi.
"Daha tanıma aşamasındayım, aramızda kalsın şimdilik" ifadelerini kullanan Bade İşçil'in kiminle görüştüğü ise merak konusu oldu.
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Bade hanım adına sevindim rahat uyuyabilirim.