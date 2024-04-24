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Yılmaz Güney'in Ölmeden Önce Çekilen Fotoğrafı İlk Kez Yayımlandı!

Yılmaz Güney'in Ölmeden Önce Çekilen Fotoğrafı İlk Kez Yayımlandı!

Yılmaz Güney
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
24.04.2024 - 11:53

Ünlü oyuncu ve yönetmen Yılmaz Güney'in ölmeden önce çekilen fotoğrafı ilk kez yayımlandı.

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Türk sinemasında Çirkin Kral lakabıyla bilinen Yılmaz Güney'i mutlaka tanıyorsunuzdur diye düşünüyoruz. Ünlü isim 1960'lı yıllardan 80'li yıllara kadar Türk sinemasında pek çok filmde oynamıştı.

Türk sinemasında Çirkin Kral lakabıyla bilinen Yılmaz Güney'i mutlaka tanıyorsunuzdur diye düşünüyoruz. Ünlü isim 1960'lı yıllardan 80'li yıllara kadar Türk sinemasında pek çok filmde oynamıştı.

Filmlerinde çoğu zaman ülkedeki işçi sınıfının sorunlarını ele aldığını söyleyen Güney, 1974'te Endişe filminin çekimleri için gittiği Adana'da bir gazinoda bir yargıcı öldürme suçundan hapis cezası almış ve 1981'de izinli olarak çıktığı hapishaneden yurt dışına firar etmişti.

Filmlerinde çoğu zaman ülkedeki işçi sınıfının sorunlarını ele aldığını söyleyen Güney, 1974'te Endişe filminin çekimleri için gittiği Adana'da bir gazinoda bir yargıcı öldürme suçundan hapis cezası almış ve 1981'de izinli olarak çıktığı hapishaneden yurt dışına firar etmişti.

Daha sonra mide kanseri olduğu öğrenilen ünlü sanatçı kanser nedeniyle 9 Eylül 1984 yılında Fransa’da hayatını kaybetmişti.

Daha sonra mide kanseri olduğu öğrenilen ünlü sanatçı kanser nedeniyle 9 Eylül 1984 yılında Fransa’da hayatını kaybetmişti.

DurakMedya’da yer alan habere göre Yılmaz Güney’in ölmeden önce çekilen fotoğrafı ilk kez yayımlandı.

DurakMedya’da yer alan habere göre Yılmaz Güney’in ölmeden önce çekilen fotoğrafı ilk kez yayımlandı.

İşte ünlü sanatçının ölmeden önce çekilen fotoğrafı👇🏻 Yılmaz Güney'in ölmeden önce çekilen fotoğrafını kızı Elif Güney, kendi sosyal medya hesabında paylaştıktan kısa bir süre sonra sildi. Ağustos 1984’te çekilen fotoğrafta sanatçının aşırı zayıfladığı ve saçlarının döküldüğü dikkatlerden kaçmadı.

İşte ünlü sanatçının ölmeden önce çekilen fotoğrafı👇🏻 Yılmaz Güney'in ölmeden önce çekilen fotoğrafını kızı Elif Güney, kendi sosyal medya hesabında paylaştıktan kısa bir süre sonra sildi. Ağustos 1984’te çekilen fotoğrafta sanatçının aşırı zayıfladığı ve saçlarının döküldüğü dikkatlerden kaçmadı.

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