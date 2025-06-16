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Yetenek Sizsiniz 2025 Hangi Kanalda Yayınlanıyor, Jüri Üyeleri Kimler?

Yetenek Sizsiniz 2025 Hangi Kanalda Yayınlanıyor, Jüri Üyeleri Kimler?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
17.06.2025 - 00:19

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışması, bir döneme damgasını vurmayı başarmıştı. Dünyaca ünlü “Got Talent” yarışmasından uyarlanan Yetenek Sizsiniz, uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara döndü. Yeni sezonda ise jüri koltuğunda birbirinden farklı ve yetenekli isimler yer alıyor. 

Peki Yetenek Sizsiniz 2025 hangi kanalda yayınlanıyor, yeni bölümler ne zaman?

İşte Yetenek Sizsiniz 2025 detayları...

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Yetenek Sizsiniz 2025 Hangi Kanalda Yayınlanıyor?

Yetenek Sizsiniz 2025 Hangi Kanalda Yayınlanıyor?

Yetenek Sizsiniz Türkiye 2025 yılında yeniden ekranlara döndü. Tam 7 yılın ardından yeniden yayın hayatına başlayan Yetenek Sizsiniz hakkında araştırmalar ise devam ediyor. O3 Medya yapımcılığında, Syco Entertainment ve Fremantle iş birliğiyle hazırlanan programın bu yaza damgasını vurması bekleniyor.

Yetenek Sizsiniz Türkiye NOW TV ekranlarında yayınlanıyor. Ayrıca, aynı gün ve saatte Disney+ platformunda da eş zamanlı olarak yayınlanıyor. Böylece hem TV izleyicisi hem de dijital platform izleyicileri programa ulaşabilecek.

Yetenek Sizsiniz Yeni Bölümleri Ne Zaman?

Yetenek Sizsiniz Yeni Bölümleri Ne Zaman?

Yetenek Sizsiniz ilk bölümü 16 Haziran Pazartesi akşamı ekranlardaydı. Yetenek Sizsiniz'in ikinci bölümü ise 17 Haziran Salı akşamı saat 20.00'de yayınlanacak. 

Yetenek Sizsiniz'in yeni bölümleri her Pazartesi ve Salı ekranlarda olacak.

Yetenek Sizsiniz Jüri Üyeleri Kimler?

Yetenek Sizsiniz Jüri Üyeleri Kimler?

Yetenek Sizsiniz'in jüri üyeleri, bu sene değişti! 2025 sezonunda Yetenek Sizsiniz'in jüri koltuğunda Hande Yener, Eda Ece, Şevval Sam ve İlker Ayrık yer alıyor. Dört jürinin yer aldığı programın sunuculuğunu ise sevilen isim Alp Kırşan üstleniyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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