Yetenek Sizsiniz 2025 Hangi Kanalda Yayınlanıyor, Jüri Üyeleri Kimler?

Yetenek Sizsiniz Türkiye 2025 yılında yeniden ekranlara döndü. Tam 7 yılın ardından yeniden yayın hayatına başlayan Yetenek Sizsiniz hakkında araştırmalar ise devam ediyor. O3 Medya yapımcılığında, Syco Entertainment ve Fremantle iş birliğiyle hazırlanan programın bu yaza damgasını vurması bekleniyor.

Yetenek Sizsiniz Türkiye NOW TV ekranlarında yayınlanıyor. Ayrıca, aynı gün ve saatte Disney+ platformunda da eş zamanlı olarak yayınlanıyor. Böylece hem TV izleyicisi hem de dijital platform izleyicileri programa ulaşabilecek.