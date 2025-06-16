Yetenek Sizsiniz 2025 Hangi Kanalda Yayınlanıyor, Jüri Üyeleri Kimler?
Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışması, bir döneme damgasını vurmayı başarmıştı. Dünyaca ünlü “Got Talent” yarışmasından uyarlanan Yetenek Sizsiniz, uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara döndü. Yeni sezonda ise jüri koltuğunda birbirinden farklı ve yetenekli isimler yer alıyor.
Peki Yetenek Sizsiniz 2025 hangi kanalda yayınlanıyor, yeni bölümler ne zaman?
İşte Yetenek Sizsiniz 2025 detayları...
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Yetenek Sizsiniz 2025 Hangi Kanalda Yayınlanıyor?
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Yetenek Sizsiniz Yeni Bölümleri Ne Zaman?
Yetenek Sizsiniz Jüri Üyeleri Kimler?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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