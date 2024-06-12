Yeni Bachmeier Vakası: 13 Yaşındaki Çocuğu Onlarca Kişi Tarafından İstismar Edilen Anne Evleri Ateşe Verdi!

İzmir'in Narlıdere ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki bir erkek çocuğunun mahallede çok sayıda kişinin istismarına maruz kaldığı belirtiliyor. Mahallenin görüntü kaydı alarak birbirlerini tehdit ettiği kan donduran olayda, annenin istismarcıların evini yaktığı iddia ediliyor.