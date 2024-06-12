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Yeni Bachmeier Vakası: 13 Yaşındaki Çocuğu Onlarca Kişi Tarafından İstismar Edilen Anne Evleri Ateşe Verdi!

Yeni Bachmeier Vakası: 13 Yaşındaki Çocuğu Onlarca Kişi Tarafından İstismar Edilen Anne Evleri Ateşe Verdi!

çocuk istismarı
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.06.2024 - 10:57

İzmir'in Narlıdere ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki bir erkek çocuğunun mahallede çok sayıda kişinin istismarına maruz kaldığı belirtiliyor. Mahallenin görüntü kaydı alarak birbirlerini tehdit ettiği kan donduran olayda, annenin istismarcıların evini yaktığı iddia ediliyor. 

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Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, İzmir'in Narlıdere ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki bir erkek çocuğu, mahallede onlarca kişinin istismarına maruz kaldı.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, İzmir'in Narlıdere ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki bir erkek çocuğu, mahallede onlarca kişinin istismarına maruz kaldı.

İddiaya göre, çocuğun yardım istediği kişiler çocuk tecavüze uğrarken video kaydı alıp, istismarcılara parayla şantaj yaptı.

İddiaya göre, çocuğun yardım istediği kişiler çocuk tecavüze uğrarken video kaydı alıp, istismarcılara parayla şantaj yaptı.

Haberde çocuğu ilk istismar eden kişinin 69 yaşında sürekli kahvehanede pornografik yayınlar izleyen ve zengin bir adam olduğu belirtilirken, daha sonra oluşan şantaj çarkının bu adamdan para koparmak isteyen kişiler tarafından organize edildiği belirtildi.

Haberde çocuğu ilk istismar eden kişinin 69 yaşında sürekli kahvehanede pornografik yayınlar izleyen ve zengin bir adam olduğu belirtilirken, daha sonra oluşan şantaj çarkının bu adamdan para koparmak isteyen kişiler tarafından organize edildiği belirtildi.

24 Mayıs 2024 tarihinde B.A.'nın ailesinin şikayeti sonucu olayda ismi geçen herkes gözaltına alınıp, tutuklanırken, çocuğunun yaşadıklarını duyunca kahrolan anne 2 failin evini ateşe verdi.

24 Mayıs 2024 tarihinde B.A.'nın ailesinin şikayeti sonucu olayda ismi geçen herkes gözaltına alınıp, tutuklanırken, çocuğunun yaşadıklarını duyunca kahrolan anne 2 failin evini ateşe verdi.

Acılı annenin bu eylemi nedeniyle sanık sandalyesine oturtulduğu da belirtiliyor. 

Kaynak

1950 yılında Batı Almanya'da 7 yaşındaki kızına tecavüz ettikten sonra öldüren katili bir türlü aklından çıkaramayan acılı anne Marianne Bachmeier, mahkeme salonun ortasında katile kurşun yağdırmıştı.

1950 yılında Batı Almanya'da 7 yaşındaki kızına tecavüz ettikten sonra öldüren katili bir türlü aklından çıkaramayan acılı anne Marianne Bachmeier, mahkeme salonun ortasında katile kurşun yağdırmıştı.

6 yıl hapis cezası verilen Bachmeier, 3 yıl hapis yattıktan sonra tahliye edilerek serbest bırakılmıştı.

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