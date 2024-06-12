Yeni Bachmeier Vakası: 13 Yaşındaki Çocuğu Onlarca Kişi Tarafından İstismar Edilen Anne Evleri Ateşe Verdi!
Yeni Bachmeier Vakası: 13 Yaşındaki Çocuğu Onlarca Kişi Tarafından İstismar Edilen Anne Evleri Ateşe Verdi!
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Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, İzmir'in Narlıdere ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki bir erkek çocuğu, mahallede onlarca kişinin istismarına maruz kaldı.
İddiaya göre, çocuğun yardım istediği kişiler çocuk tecavüze uğrarken video kaydı alıp, istismarcılara parayla şantaj yaptı.
Haberde çocuğu ilk istismar eden kişinin 69 yaşında sürekli kahvehanede pornografik yayınlar izleyen ve zengin bir adam olduğu belirtilirken, daha sonra oluşan şantaj çarkının bu adamdan para koparmak isteyen kişiler tarafından organize edildiği belirtildi.
24 Mayıs 2024 tarihinde B.A.'nın ailesinin şikayeti sonucu olayda ismi geçen herkes gözaltına alınıp, tutuklanırken, çocuğunun yaşadıklarını duyunca kahrolan anne 2 failin evini ateşe verdi.
1950 yılında Batı Almanya'da 7 yaşındaki kızına tecavüz ettikten sonra öldüren katili bir türlü aklından çıkaramayan acılı anne Marianne Bachmeier, mahkeme salonun ortasında katile kurşun yağdırmıştı.
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