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Yasaklı Kitaplar: Kelimeler Neden Tehdit Sayılır?

etiket Yasaklı Kitaplar: Kelimeler Neden Tehdit Sayılır?

Merve Aydın
Merve Aydın - yazio
15.01.2025 - 00:51

Düşünün ki bir cümle, bir paragraf, belki de küçücük bir kitap… Koca bir imparatorluğu titretiyor, tahtları sarsıyor, dogmaları yerle bir ediyor! İşte bu yüzden kelimeler, tarih boyunca korkulan en büyük “suç ortakları” oldu. Sanki kâğıt ve mürekkep bir araya geldiğinde Pandora’nın kutusu açılıyor, içinden düşünceler, devrimler, değişimler fırlıyor! Ve evet, insanlar bundan hep korktu. Çünkü kelimelerle baş edemezsin; onları yakarsın, toplarsın, yasaklarsın ama asla susturamazsın.

Yasaklanan her kitap bir skandalın ortasına düşmüş sanatçı gibi bir yandan susturulmaya çalışılır, diğer yandan bir ikon haline gelir. Çünkü bilirsiniz, bir şeyi yasaklamak onun afişini basmaktan daha etkili bir tanıtımdır. “Sakın dokunmayın!” dedikçe insanlar daha da dokunmak ister, “Okumayın!” dedikçe o kitap bir efsane olur. Yasaklı kitaplar, edebiyatın asi rock yıldızlarıdır ne kadar kısılırsa sesleri, o kadar çok yankılanır.

Şimdi bu “suçlu” kitapların dosyasını açıyoruz. Onlar, sadece kelimelerle yazılmadı toplumsal düzenin sinir uçlarına dokunarak yazıldılar. Susturulmaya çalışıldıkça daha da büyüdüler, birer sembol oldular. İşte o suçlular ve onları “suçlu” ilan eden dünyanın ironik hikâyesi:

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Nazım Hikmet – Bütün Şiirleri / İdeolojik Yasak

Nazım Hikmet – Bütün Şiirleri / İdeolojik Yasak

Neden yasaklandı?

Nazım Hikmet’in eserleri, özellikle 1950’ler ve 60’lar boyunca komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle yasaklandı. Şiirleri, dönemin siyasi atmosferinde tehlikeli görülüyordu. Otorite, onun kelimelerinin işçi sınıfını ve ezilenleri harekete geçirebileceğinden korkuyordu.

Ne anlatıyor?

Nazım Hikmet’in şiirleri, aşk, özgürlük, işçi sınıfı, savaş ve barış gibi evrensel temaları işler. Onun kalemi, halkın sesini ve mücadele ruhunu yansıtır. Şairin özellikle “Kuvayi Milliye Destanı” ve “Memleketimden İnsan Manzaraları” gibi eserleri, halkın gerçeklerini tüm çıplaklığıyla ortaya koyar.

George Orwell – 1984 / Büyük Birader’in Kâbusu

Neden yasaklandı?

Kimisi bu kitabın komünizm karşıtı olduğunu iddia etti, kimisi tam tersine komünizmi savunduğunu düşündü. Ancak Orwell’in derdi ideolojiler değil, otoriter rejimlerin insan zihni üzerindeki kontrol mekanizmalarıydı. Kitap, birçok ülkede totaliter rejimlere gönderme yaptığı için tehlikeli görüldü ve yasaklandı.

Ne anlatıyor?

Düşüncelerin bile suç sayıldığı, bireyin gözetim altında olduğu bir dünya… “Büyük Birader seni izliyor” sloganıyla akıllara kazınan bu roman, zihinsel özgürlüğün yok edilişini anlatıyor. Orwell, baskı altında yaşamanın birey üzerindeki etkilerini gözler önüne sererken, totaliter yönetimlerin yarattığı distopyaları ustalıkla eleştiriyor.

Aldous Huxley – Cesur Yeni Dünya / Hazlarla Uyuşmuş İnsanlık

Neden yasaklandı?

Kitap, uyuşturucu kullanımını, cinselliği ve bireyselliğin yok edilişini açıkça tasvir ettiği için bazı toplumlarda “ahlaksızlık” gerekçesiyle yasaklandı. Ancak Huxley’nin esas hedefi, bireyin özgür iradesini kaybedişine dikkat çekmekti.

Ne anlatıyor?

Huxley, genetik mühendislikle yaratılan bireyler, kimyasal mutluluk ve konfor bağımlılığı üzerinden modern toplumların geleceğini sorguluyor. Teknolojinin ve hazzın insana sunduğu rahatlığın, bireyselliği ve özgürlüğü nasıl yok edebileceğini gösteriyor. Bu roman, bireyin iradesiyle sistemin dayattığı mutluluk arasındaki çatışmayı anlatıyor.

Salman Rushdie – Şeytan Ayetleri / Tabulara Meydan Okuma

Neden yasaklandı?

Rushdie’nin bu kitabı, İslam’a hakaret ettiği iddiasıyla birçok ülkede yasaklandı. Hatta yazar hakkında ölüm fetvası bile verildi. Ancak kitap, bir inanç eleştirisinden çok, kimlik ve kutsal kavramlarının toplumsal kontrol mekanizmaları üzerindeki etkilerini sorguluyordu.

Ne anlatıyor?

Rushdie, inanç, kimlik ve toplum arasındaki ilişkiyi cesurca ele alıyor. Kutsal olanın sorgulanamazlığına dokunarak, inanç sistemlerinin bireyler üzerindeki etkisini eleştiriyor. Kitap, tabulara karşı meydan okuyan bir manifesto gibi.

Ray Bradbury – Fahrenheit 451 / Kitapların Yakıldığı Gelecek

Neden yasaklandı?

Kitap, bilgiye erişim özgürlüğü ve otoriter rejimler konusundaki eleştirileri nedeniyle yasaklandı. İronik olan şu ki, kitapların yakılmasını anlatan bu roman, bazı yerlerde aynı kaderi paylaştı.

Ne anlatıyor?

Bradbury, kitapların yasaklandığı ve bilginin yok edildiği bir geleceği tasvir ediyor. İnsanlar, cehaletle kontrol ediliyor ve bilgi güç olmaktan çıkıyor. Ancak kitap, insan ruhunun ateşle bile susturulamayacağını gösteriyor.

Harper Lee – Bülbülü Öldürmek / Adaletin Yankısı

Harper Lee – Bülbülü Öldürmek / Adaletin Yankısı

Neden yasaklandı?

Irkçılığı eleştiren bu eser, özellikle ABD’nin güney eyaletlerinde rahatsızlık yarattı. Kitap, içerdiği dil ve toplumsal eleştiriler nedeniyle “rahatsız edici” bulunarak yasaklandı.

Ne anlatıyor?

Harper Lee, küçük bir kasabanın yargı sistemi üzerinden ırkçılığı ve toplumsal eşitsizliği ele alıyor. Kitap, adaletin ne kadar kırılgan olduğunu ve ön yargıların nasıl yıkılabileceğini gözler önüne seriyor.

Margaret Atwood – Damızlık Kızın Öyküsü / Kadınların Sessizliği

Neden yasaklandı?

Kadınların özgürlüğüne dair sert eleştiriler ve toplumsal düzenin cinsiyetçi yapısını sorgulayan temaları nedeniyle, bazı yerlerde ahlaksızlıkla suçlanarak yasaklandı.

Ne anlatıyor?

Atwood, kadınların bedenleri ve özgürlükleri üzerindeki kontrol mekanizmalarını sert bir şekilde eleştiriyor. Kitap, totaliter bir rejim üzerinden bireysel özgürlüğün nasıl yok edildiğini anlatıyor. Özellikle kadın haklarına dair çarpıcı bir manifesto niteliğinde.

Toni Morrison – Sevilen / Tarihle Yüzleşmek

Neden yasaklandı?

Morrison’un romanı, kölelik dönemine dair çarpıcı gerçekleri tüm çıplaklığıyla ele aldığı için “rahatsız edici” bulundu. Bu yüzden bazı okullarda müfredattan çıkarıldı ve yasaklandı.

Ne anlatıyor?

Morrison, köleliğin bireyler üzerindeki psikolojik ve fiziksel etkilerini anlatıyor. Kitap, yalnızca bir tarihi eleştiri değil; aynı zamanda geçmişle yüzleşmenin bir yolu. İnsanlığın en karanlık dönemlerinden birine ışık tutuyor.

Mark Twain – Huckleberry Finn’in Maceraları / Özgürlük ve Önyargılar

Neden yasaklandı?

Twain’in romanı, döneminin dilini ve ırkçılığı açıkça ortaya koyduğu için bazı çevrelerce “sakıncalı” bulundu. Kitap, özellikle içerdiği bazı ifadeler nedeniyle birçok okuldan kaldırıldı.

Ne anlatıyor?

Twain, genç bir çocuğun gözünden toplumsal önyargıları ve insanın özgürlük arayışını anlatıyor. Kitap hem büyüme hikayesi hem de topluma eleştirel bir bakış sunuyor.

Ahmed Arif – Hasretinden Prangalar Eskittim / İsyanın Şiiri

Neden yasaklandı?

Ahmed Arif’in bu unutulmaz şiir kitabı, toplumsal gerçekçiliği ve ezilen halklara yönelik güçlü temaları nedeniyle uzun bir süre görmezden gelindi ve sansüre uğradı. Otorite, kitabın halkı kışkırtabileceği gerekçesiyle yayılmasını engellemeye çalıştı.

Ne anlatıyor?

Ahmed Arif, halkın acılarını, aşklarını ve umutlarını destansı bir dille anlatıyor. Onun şiirleri, Anadolu’nun sessiz çığlığını dile getirir. “Hasretinden Prangalar Eskittim,” bireysel duygularla toplumsal adaletsizliğin harmanlandığı güçlü bir eserdir.

James Joyce – Ulysses / Edebiyatın Sınırlarını Zorlamak

Neden yasaklandı?

“Ulysses,” özellikle 1920’lerde müstehcen bulunarak ABD ve İngiltere gibi ülkelerde yasaklandı. Joyce’un açık cinsellik içeren anlatımı ve bilinç akışı tekniği, muhafazakâr çevreler tarafından “ahlaksızlık” olarak nitelendirildi. Ancak bu yasak, kitabın edebiyat dünyasında ikonlaşmasını engelleyemedi.

Ne anlatıyor?

Joyce, bir günlük zaman diliminde Dublin’de geçen bu destansı romanda, sıradan bir insanın sıra dışı dünyasını derinlemesine inceliyor. Kitap, bilinç akışı tekniğiyle insan düşüncelerinin karmaşıklığını ve hayatın rutin anlarında gizlenen anlamları ortaya çıkarıyor. “Ulysses,” modern edebiyatın en yenilikçi eserlerinden biri olarak kabul edilir.

George Eliot – Middlemarch / Toplumun Anatomisi

George Eliot – Middlemarch / Toplumun Anatomisi

Neden yasaklandı?

İronik bir şekilde, bu Viktorya dönemi romanı, kadın yazar George Eliot’un (gerçek adı Mary Ann Evans) bir kadın ismiyle yazmadığı ve dönemine göre “radikal fikirler” içerdiği gerekçesiyle bazı muhafazakâr çevrelerce dışlandı. Ayrıca, güçlü kadın karakterlerin ve toplumsal eleştirilerin yer aldığı bir eser olması da kitabın tepki görmesine yol açtı.

Ne anlatıyor?

“Middlemarch,” bir İngiliz kasabasındaki bireylerin hayallerini, hayal kırıklıklarını ve toplumla çatışmalarını ele alır. Eliot, toplumun ahlaki ve sosyal yapısını irdeleyerek bireyin özgürlük mücadelesini etkileyici bir şekilde işler. Kitap, toplumsal normların birey üzerindeki baskısını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serer.

Aziz Nesin – Zübük / Sisteme Eleştiri

Neden yasaklandı?

Aziz Nesin’in pek çok kitabı gibi “Zübük” de sistem eleştirisi nedeniyle tepki çekti. Kitap, siyasetin yozlaşmış yapısını ve çıkarcılığı hicvettiği için bazı dönemlerde engellendi ve sansüre uğradı.

Ne anlatıyor?

Aziz Nesin, Türk toplumunun siyasi ve toplumsal yapısını hicvederek, bireylerin çıkarcılığını ve ahlaki çöküşünü gözler önüne seriyor. “Zübük,” güncelliğini asla yitirmeyen bir toplumsal eleştiri olarak, her dönem okuru kendisiyle yüzleşmeye davet eder.

Erich Maria Remarque – Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok / Savaşın Anlamsızlığı

Neden yasaklandı?

Naziler, bu kitabı Alman ordusunu “aşağılamak” ve savaş karşıtı bir propaganda yapmakla suçlayarak yasakladı. Kitap, 1933’te Almanya’da Nazi rejimi tarafından toplatıldı ve yakıldı. Remarque, daha sonra rejimin hedefi haline geldi ve Almanya’yı terk etmek zorunda kaldı.

Ne anlatıyor?

Remarque, I. Dünya Savaşı’nda bir grup askerin gözünden savaşın anlamsızlığını ve birey üzerindeki yıkıcı etkisini anlatıyor. Kitap, kahramanlık hikayesi anlatmak yerine savaşın insana dair en acımasız yönlerini ortaya koyuyor. “Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok,” savaşın romantize edilmesine karşı güçlü bir duruş sergiliyor.

Bir kitabı yasaklamak, aslında onun gücünü kabul etmektir. Kelimelerden korkanlar, onların değiştirme gücünü fark etmiş olanlardır. Ama yasaklanan kelimeler, daha yüksek sesle okunur. Çünkü kelimeler yalnızca hikâye anlatmaz, dünyayı değiştirir.

Ve şimdi soru şu: Yasaklı bir kitabı okuma cesaretin var mı? Çünkü bazı kitaplar seni yalnızca okur yapmaz, bambaşka birine dönüştürür.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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