Yasaklı Kitaplar: Kelimeler Neden Tehdit Sayılır?

Düşünün ki bir cümle, bir paragraf, belki de küçücük bir kitap… Koca bir imparatorluğu titretiyor, tahtları sarsıyor, dogmaları yerle bir ediyor! İşte bu yüzden kelimeler, tarih boyunca korkulan en büyük “suç ortakları” oldu. Sanki kâğıt ve mürekkep bir araya geldiğinde Pandora’nın kutusu açılıyor, içinden düşünceler, devrimler, değişimler fırlıyor! Ve evet, insanlar bundan hep korktu. Çünkü kelimelerle baş edemezsin; onları yakarsın, toplarsın, yasaklarsın ama asla susturamazsın.

Yasaklanan her kitap bir skandalın ortasına düşmüş sanatçı gibi bir yandan susturulmaya çalışılır, diğer yandan bir ikon haline gelir. Çünkü bilirsiniz, bir şeyi yasaklamak onun afişini basmaktan daha etkili bir tanıtımdır. “Sakın dokunmayın!” dedikçe insanlar daha da dokunmak ister, “Okumayın!” dedikçe o kitap bir efsane olur. Yasaklı kitaplar, edebiyatın asi rock yıldızlarıdır ne kadar kısılırsa sesleri, o kadar çok yankılanır.

Şimdi bu “suçlu” kitapların dosyasını açıyoruz. Onlar, sadece kelimelerle yazılmadı toplumsal düzenin sinir uçlarına dokunarak yazıldılar. Susturulmaya çalışıldıkça daha da büyüdüler, birer sembol oldular. İşte o suçlular ve onları “suçlu” ilan eden dünyanın ironik hikâyesi: