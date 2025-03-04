Yarının Köyleri: Kırsaldan Yükselen İlham Verici Hikayeler! 2. Bölüm İzmir
Yarının Köyleri: Kırsaldan Yükselen İlham Verici Hikayeler! 2. Bölüm İzmir
Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle hayata geçirilen Yarının Köyleri projesi, kırsal kalkınmayı destekliyor ve dijitalleşmeyi herkes için erişilebilir hale getiriyor.
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