Yarın Yokmuş Gibi Dizisi Hakkında Şok İddia: Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç Arasında Gerginlik mi Çıktı?
Yarın Yokmuş Gibi Dizisi Hakkında Şok İddia: Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç Arasında Gerginlik mi Çıktı?
Yedi yıl sonra 'Yarın Yokmuş Gibi' projesiyle yeniden bir araya gelen Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün arasında ego savaşları yaşandığı ve hatta bu durumun filmin afiş tasarımına bile yansıdığı iddia edildi. Detaylar👇
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Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün tam 7 yıl sonra yeniden bir projede buluştu biliyorsunuz!
En son 2017 yılında İstanbul Kırmızısı adlı filmde, Mehmet Günsür ve Nejat İşler'le beraber başrolü üstlenen Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç bu sefer de GAIN'deki dizide bir araya geldi.
"Yarın Yokmuş Gibi"de röportaj için bir araya gelen genç oyuncu Manolya ile deneyimli gazeteci Hakan'a hayat veren ikili de konu alınan karmaşık hikayeleri de şimdiden epey ilgi çekti.
Fakat galası şen şakrak geçse de normalde "çok mutluyuz" edalarını görmeye alışık olduğumuz halde daha mesafeli bir duruş sergileyen Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç hakkında geçtiğimiz saatlerde enteresan bir iddia ortaya atıldı.
İlki dizinin afişiyle ilgili; iddiaya göre Büyüküstün ve Ergenç afişte kimin isminin üstte olacağı konusunda bir tartışma yaşamış ve en nihayetinde afişe hiç isim yazmamaya karar vermişler. Ki gerçekten alışılmışın epey dışında bir şekilde Yarın Yokmuş Gibi'nin afişinde isim yer almıyor...
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İkincisi ise gala gecesi hakkında; yine iddiaya göre Tuba Büyüküstün, o gece hazırlanmak için ekipten oda isteyince, Halit Ergenç de aynı talepte bulunmuş ve birtakım ego savaşları yaşanmış.
Yazılıp çizilenler doğru mu yoksa tamamen uydurma mı henüz bilmiyoruz... Ama Tuba Büyüküstün'ün de Halit Ergenç'in de diziyle ilgili paylaşımlarında, yine ilginç bir şekilde birbirini etiketlemediğini de söylemekte fayda var.
👇 Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu ego savaşının gerçek olma ihtimali var mı? Siz bir gerginlik ya da mesafe hissettiniz mi? Hadi yorumlarda buluşalım!
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