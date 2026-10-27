Yarın Okullar Tatil mi? 28 Ekim Yarım Gün mü, 29 Ekim Tatil mi?
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Yarın Okullar Tatil mi?
28 Ekim Yarım Gün mü, Tatil Saat Kaçta Başlıyor?
29 Ekim Okullar Tatil mi?
30 Ekim Cuma Okullar Açık mı?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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