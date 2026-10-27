Yarın Okullar Tatil mi? 28 Ekim Yarım Gün mü, 29 Ekim Tatil mi?

Evet, 28 Ekim yarım gün. Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim'de saat 13.00'te başlıyor. Yani dersler 13.00'e kadar sürecek. Bu uygulama devlet okullarının yanı sıra özel okulları da kapsayacak. Okulların çıkış saati okuldan okula değişebileceği için kesin saat bilgisini okul yönetiminden öğrenmek faydalı olur.

28 Ekim'de Banka ve Kamu Kurumları Açık mı?

Banka ve kamu kurumları da 28 Ekim'de 13.00'e kadar hizmet verecek. Öğleden sonrası kapalı olacak. Acil ve kesintisiz hizmet veren sağlık kuruluşları çalışmaya devam edecek.