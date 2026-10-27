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Yarın Okullar Tatil mi? 28 Ekim Yarım Gün mü, 29 Ekim Tatil mi?

Yarın Okullar Tatil mi? 28 Ekim Yarım Gün mü, 29 Ekim Tatil mi?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 11:10
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Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken öğrenci ve velilerin en çok merak ettiği sorular belli oldu: Yarın okullar tatil mi? 28 Ekim 2026 Çarşamba günü okullar yarım gün mü, tam gün mü açık olacak? 29 Ekim ve 30 Ekim'de ders var mı? Cumhuriyet Bayramı tatili öncesi detayları bir araya getirdik…

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Yarın Okullar Tatil mi?

Yarın Okullar Tatil mi?

Hayır, 28 Ekim Çarşamba günü okullar tam gün tatil değil. Cumhuriyet Bayramı'nın arifesi olduğu için 28 Ekim'de okullarda yarım gün eğitim yapılacak. Sabah dersleri normal şekilde işlenecek, öğleden sonra ise tatil başlayacak.

28 Ekim Yarım Gün mü, Tatil Saat Kaçta Başlıyor?

28 Ekim Yarım Gün mü, Tatil Saat Kaçta Başlıyor?

Evet, 28 Ekim yarım gün. Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim'de saat 13.00'te başlıyor. Yani dersler 13.00'e kadar sürecek. Bu uygulama devlet okullarının yanı sıra özel okulları da kapsayacak. Okulların çıkış saati okuldan okula değişebileceği için kesin saat bilgisini okul yönetiminden öğrenmek faydalı olur.

28 Ekim'de Banka ve Kamu Kurumları Açık mı?

Banka ve kamu kurumları da 28 Ekim'de 13.00'e kadar hizmet verecek. Öğleden sonrası kapalı olacak. Acil ve kesintisiz hizmet veren sağlık kuruluşları çalışmaya devam edecek.

29 Ekim Okullar Tatil mi?

29 Ekim Okullar Tatil mi?

Evet, 29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle okullar tam gün tatil. İlkokul, ortaokul ve liselerde ders yapılmayacak. Üniversiteler de bu gün kapalı olacak. Kamu kurumları da tam gün tatil.

30 Ekim Cuma Okullar Açık mı?

30 Ekim Cuma Okullar Açık mı?

Evet, 30 Ekim Cuma günü resmî tatil bulunmuyor. Okullarda normal eğitim devam edecek. Yani Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim öğleden sonra başlayıp 29 Ekim akşamı sona erecek, hafta sonuyla birleşen bir tatil olmayacak.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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