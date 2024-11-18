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Yapay Zekaya Sorduk: Asgari Ücret Bölgelere Göre Uygulansaydı Maaş Kaç TL Olurdu? İşte İl İl Maaş Tahmini

Yapay Zekaya Sorduk: Asgari Ücret Bölgelere Göre Uygulansaydı Maaş Kaç TL Olurdu? İşte İl İl Maaş Tahmini

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.11.2024 - 15:05

Yeni yıl için nefesler tutuldu. Nefeslerin tutulması 'yeni yıl yeni umutlar' düşüncesinden mi pek bilmeyiz ama 2025 Ocak ayında belli olacak yeni maaşların umutlarımızı doğrudan etkileyeceği kesin! Bir yandan 17 bin 2 TL olan asgari ücret için yüzde 25 tahminleri yapılırken bir yandan en yüksek yüzde 30 ihtimali konuşuluyor. Bu oranların kimseyi mutlu etmeyeceği kesin peki yapay zeka asgari ücretle ilgili ne düşünüyor?

Yapay zekaya asgari ücretin bölgelere göre uygulandığı takdirde hangi ilde maaşların kaç lira olacağını sorduk. Yapay zeka ise il il asgari ücret haritası çıkardı.

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Asgari ücret düğümü Ocak 2025’te çözülecek. Her yeni yıla “Bu sene çok farklı olacak, çok mutlu olacağım” dileğiyle girerken mutlu ve umutlu dileklerimiz maaş zamlarıyla gölgelenir mi, hep birlikte göreceğiz.

Asgari ücret düğümü Ocak 2025’te çözülecek. Her yeni yıla “Bu sene çok farklı olacak, çok mutlu olacağım” dileğiyle girerken mutlu ve umutlu dileklerimiz maaş zamlarıyla gölgelenir mi, hep birlikte göreceğiz.

Asgari ücret şu an 17 bin 2 TL. Neredeyse her gün gıdadan giyime temel tüketim ürünlerine yeni zamlar gelirken bu zamlara karşı dik duruş sergileyebileceğimiz bir maaş 2025'te bizi bekliyor mu?

Bu sorunun yanıtını size bırakalım... Nedenini anlamak için kulislerde konuşulan zam oranlarına göz atalım istiyorum. Kulislerde konuşulan en düşük oran yüzde 25. Eğer yüzde 25 zam yapılır asgari ücret en düşük 21 bin 250 liraya yükselecek.

Asgari ücret anketimize buyurun!

Asgari ücret tartışmaları ve tahminleri devam ederken biz de yapay zekaya bir soru sorduk: “Türkiye’de asgari ücret bölgelere göre uygulansaydı maaş ne kadar olurdu?”

Asgari ücret tartışmaları ve tahminleri devam ederken biz de yapay zekaya bir soru sorduk: “Türkiye’de asgari ücret bölgelere göre uygulansaydı maaş ne kadar olurdu?”

Yapay zeka bu soruya karşılık olarak illerin ekonomik ve sosyal koşullarını göz önünde bulundurarak yanıt verdi. Türkiye’de şehirlerin yaşam maliyeti, iş gücü talebi, sanayi, tarım ve nüfus yoğunluğunu yoğunluğunu göz önünde bulunduran yapay zeka bir gruplandırma gerçekleştirdi. 

İşte yapay zekanın tahminleri. Gelin hep birlikte inceleyelim👇🏻

1. Yüksek Yaşam Maliyetli Bölgeler

1. Yüksek Yaşam Maliyetli Bölgeler

'Bu bölgelerde yüksek nüfus yoğunluğu, yaşam maliyetleri ve ekonomik aktivite dikkate alındı.'

Tahmini Asgari Ücret: 20.000 - 25.000 TL

2. Orta-Yüksek Yaşam Maliyetli Bölgeler

2. Orta-Yüksek Yaşam Maliyetli Bölgeler

'Sanayi ve ticaretin gelişmiş olduğu, ancak büyük şehirlerin altında kalan bölgeler.'

Tahmini Asgari Ücret: 17.000 - 20.000 TL

3. Orta Yaşam Maliyetli Bölgeler

3. Orta Yaşam Maliyetli Bölgeler

'Yaşam maliyetlerinin daha düşük olduğu, ancak ekonomik faaliyetlerin belirli bir seviyede olduğu bölgeler.'

Tahmini Asgari Ücret: 14.000 - 17.000 TL

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4. Düşük Yaşam Maliyetli Bölgeler

4. Düşük Yaşam Maliyetli Bölgeler

'Yaşam maliyetlerinin düşük, ekonomik faaliyetlerin sınırlı olduğu bölgeler.'

Tahmini Asgari Ücret: 12.500 - 14.000 TL

5. Çok Düşük Yaşam Maliyetli ve Kırsal Bölgeler

5. Çok Düşük Yaşam Maliyetli ve Kırsal Bölgeler

'Yaşam maliyetlerinin en düşük olduğu ve iş gücü talebinin az olduğu bölgeler.'

Tahmini Asgari Ücret: 12.000 - 12.500 TL

Öte yandan yapay zeka bu tahminlerine şu notu düştü:

Öte yandan yapay zeka bu tahminlerine şu notu düştü:

“Bu gruplama, her ilin sosyo-ekonomik durumu ve yaşam maliyetine dayalıdır. Ancak bu tür bir sistemin uygulanabilirliği tartışmalıdır.”

Düşünceleriniz bizim için değerli! Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.👇🏻

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