Yapay Zekaya Sorduk: Asgari Ücret Bölgelere Göre Uygulansaydı Maaş Kaç TL Olurdu? İşte İl İl Maaş Tahmini

Yeni yıl için nefesler tutuldu. Nefeslerin tutulması 'yeni yıl yeni umutlar' düşüncesinden mi pek bilmeyiz ama 2025 Ocak ayında belli olacak yeni maaşların umutlarımızı doğrudan etkileyeceği kesin! Bir yandan 17 bin 2 TL olan asgari ücret için yüzde 25 tahminleri yapılırken bir yandan en yüksek yüzde 30 ihtimali konuşuluyor. Bu oranların kimseyi mutlu etmeyeceği kesin peki yapay zeka asgari ücretle ilgili ne düşünüyor?

Yapay zekaya asgari ücretin bölgelere göre uygulandığı takdirde hangi ilde maaşların kaç lira olacağını sorduk. Yapay zeka ise il il asgari ücret haritası çıkardı.