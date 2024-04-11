Yapay Zekâ ile Doğan Yeni Fırsatlar

Bu niye önemli? Çünkü Uluslararası Veri Şirketi (IDC) Küresel Dijital Dönüşüm Harcama Kılavuzuna göre, gelecekteki başarı için dijital harcama miktarı, 2026’ya kadar yüzde 16,3’lük büyüme oranıyla 3.4 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

Önceki yazımda, dünya genelinde yapay zekâ yatırımlarına atıfta bulunarak, “Yapay zekâ çağını kaçırmayalım!” diye yazmıştım. Bu dev bütçeler, bu hızlı dönüşümde Türkiye, kendini nasıl konumlandırmalıdır?

Yapay zekâ çağında proaktif bir konum almak, özellikle kaynak kısıtlılığı olan ülkeler için zorlayıcı olabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda yenilikçi ve yaratıcı çözümler geliştirmek için bir fırsatlar da sunuyor. Bu bağlamda, bizim gibi ülkelerin yapay zekâ devrimine nasıl ayak uydurabileceği ve bu süreçten nasıl faydalanabileceği üzerine kafa yoralım.

Son 10 günde yayınlanan buluşlar

Somut örneklerle konuyu açıklamak istiyorum. Her biri sadece son 10 günde yayınlanmış bilimsel makalelerden alınmış örneklerdir. Farklı sektörlerde yapay zekâ uygulamalarından nasıl faydalanılarak, ufuk açan, çözüm üreten ve teknolojik ve bilimsel dönüşüm sağlayan buluşları Türkiye’nin insan kaynağının da yapabileceğine inanıyorum.

Her ne kadar çoğumuz yapay zekâyı Chat GPT’de arama için kullansak da, şu an özellikle tıp ve kimya alanında akıl almaz buluşlar için en önemli araç haline geldi.

Sağlığa YZ imzası

. Ulusal Sağlık Enstitüleri'ndeki araştırmacılar, gözdeki hücrelerin yüksek çözünürlüklü görüntülerini üreten bir tekniğe yapay zekâyı (AI) uyguladılar. AI ile görüntülemenin 100 kat daha hızlı olduğunu ve görüntü kontrastını 3,5 kat iyileştirdiğini bildiriyorlar.

. YZ, kalp nakli cerrahlarına yeni karar verme verileri sağlayacak. Prag'daki Uluslararası Kalp ve Akciğer Transplantasyonu Derneği'nin (ISHLT) araştırmacılarına göre; yapay zekâ, doktorların hasta sonuçlarını etkileyen karmaşık faktörleri daha iyi değerlendirmelerine yardımcı olarak kalp nakli sürecini önemli ölçüde yani yüzde 80 gibi bir oranda olumlu etkileyecek.

. Algoritmaların hayatımızı kolaylaştırması ve daha adil hale getirmesi gerekiyor. Sağlık hizmetlerinin en çok ihtiyacı olan hastalara öncelikle sunulması gerekiyor. Ama insanlar önyargılıdır ve doğru tercih yapamayabilir.

Boston Üniversitesi Questrom İşletme Fakültesi pazarlama profesörü Carey Morewedge ve Everett W. Lord Distinguished Faculty Scholar’a göre yapay zekâ uygulamalarının önyargıları tanıyabileceğini ve tercihlerini ile kararlarına yardımcı olabileceğini gösterdi. Bu sadece tıpta değil, insan kaynakları, adliye ve pek çok birimde kullanılabilecek bir gelişme.