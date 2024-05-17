"Yağma" Davasında Can Tanrıyar "Şirketime Çökmek İstiyorlar" Dedi: Ünlü Televizyoncu Tanık Olarak Çağrıldı!

Açıklanan ara kararda mahkeme heyeti, Can Tanrıyar ile eşi Tamar Tanrıyar hakkındaki yurt dışı çıkış yasağıyla birlikte adli kontrolün devamına hükmetti. Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün aktardığına göre, tanık olarak dinlenilmesine karar verilen Now TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk ve diğer tanıkların da bir sonraki duruşmada çağrılmasına ve dinlenmesine karar verilerek, duruşma, 27 Aralık 2024 tarihine ertelendi.