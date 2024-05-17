"Yağma" Davasında Can Tanrıyar "Şirketime Çökmek İstiyorlar" Dedi: Ünlü Televizyoncu Tanık Olarak Çağrıldı!
"Yağma" Davasında Can Tanrıyar "Şirketime Çökmek İstiyorlar" Dedi: Ünlü Televizyoncu Tanık Olarak Çağrıldı!
Çektiği videolarla tanınan ve kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut ve eşiyle birlikte 'yağmaya teşebbüs' suçlamasıyla yargılanan Can Tanrıyar, mahkemedeki savunmasında, 'şirketine çökmek' istenildiğini söyledi. Şahit sıfatıyla davaya dahil olanların da polis eşliğinde duruşmaya gelmelerini talep etti.
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Muhammet Yakut videoları nedeniyle tutuklanan, sonrasında da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Uçankuş TV’nin sahibi Can Tanrıyar'ın yağmaya teşebbüs iddiasından 11 yıl 3 aya kadar hapsi isteniyor.
Duruşmadaki ifadesinde Tanrıyar, 8 ay cezaevinde kaldığını belirterek yapılan yağma suçlanmasının anlamsız olduğunu ve anlamadığını söyledi.
Mahkemede ara karar açıklandı.
Ünlü televizyoncu tanık olarak davet edilecek.
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