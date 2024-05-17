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"Yağma" Davasında Can Tanrıyar "Şirketime Çökmek İstiyorlar" Dedi: Ünlü Televizyoncu Tanık Olarak Çağrıldı!

"Yağma" Davasında Can Tanrıyar "Şirketime Çökmek İstiyorlar" Dedi: Ünlü Televizyoncu Tanık Olarak Çağrıldı!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
17.05.2024 - 14:10

Çektiği videolarla tanınan ve kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut ve eşiyle birlikte 'yağmaya teşebbüs' suçlamasıyla yargılanan Can Tanrıyar, mahkemedeki savunmasında, 'şirketine çökmek' istenildiğini söyledi. Şahit sıfatıyla davaya dahil olanların da polis eşliğinde duruşmaya gelmelerini talep etti.

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Muhammet Yakut videoları nedeniyle tutuklanan, sonrasında da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Uçankuş TV’nin sahibi Can Tanrıyar'ın yağmaya teşebbüs iddiasından 11 yıl 3 aya kadar hapsi isteniyor.

Muhammet Yakut videoları nedeniyle tutuklanan, sonrasında da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Uçankuş TV’nin sahibi Can Tanrıyar'ın yağmaya teşebbüs iddiasından 11 yıl 3 aya kadar hapsi isteniyor.

Can Tanrıyar, eşi Tamar Tanrıyar ve kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut’un yargılandığı duruşmada açıklamalar yaptı. 

Ekonomim'in aktardığı habere göre, İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz olarak katılan sanıklardan Can Tanrıyar ve eşi Tamar Tanrıyar avukatlarıyla katıldı.

Duruşmadaki ifadesinde Tanrıyar, 8 ay cezaevinde kaldığını belirterek yapılan yağma suçlanmasının anlamsız olduğunu ve anlamadığını söyledi.

Duruşmadaki ifadesinde Tanrıyar, 8 ay cezaevinde kaldığını belirterek yapılan yağma suçlanmasının anlamsız olduğunu ve anlamadığını söyledi.

Can Tanrıyar, 'Bana olayı gören şahitler var denmişti ama şahit yoktu. Hakkımda asıl şikayetçi olan Metin Güneş’in ifadesi alınacak dendi ama alınmadı. Şikayette bulunanların hepsi şirketime çökme peşinde. Olayda şahit oldukları iddia edilen kişilerin polis eşliğinde duruşmaya gelmelerini istiyorum' dedi.

'Şikayetçi konumda olmamız gerekirken, sanık olarak yargılanıyoruz' diyen Can Tanrıyar'ın eşi Tamar Tanrıyar da duruşmada dinlendi. 

Tamar Tanrıyar, savunmasını yaparken, mahkeme başkanı davanın konusu olmayan beyanlarda bulunmaması gerektiği konusunda uyardı.

Mahkemede ara karar açıklandı.

Mahkemede ara karar açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesinde, Metin Güneş ve Muhammed Abdulkadir Güneş 'müşteki' sıfatıyla, Hüseyin Can Tanrıyar, Muhammed Yakut ve Tamar Tanrıyar ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Ünlü televizyoncu tanık olarak davet edilecek.

Ünlü televizyoncu tanık olarak davet edilecek.

Açıklanan ara kararda mahkeme heyeti, Can Tanrıyar ile eşi Tamar Tanrıyar hakkındaki yurt dışı çıkış yasağıyla birlikte adli kontrolün devamına hükmetti. Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün aktardığına göre, tanık olarak dinlenilmesine karar verilen Now TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk ve diğer tanıkların da bir sonraki duruşmada çağrılmasına ve dinlenmesine karar verilerek, duruşma, 27 Aralık 2024 tarihine ertelendi.

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